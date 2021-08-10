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10.08.2021, Донецк, Сергей Вредников
 
Вооруженные силы, Дзен, Криминал, Скандал, Украина
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Всушники распродают оборудование, полученное от Запада для войны с «агрессором»

Новости УкраиныВ одном из подразделений ВСУ вскрылись факты хищения радиостанций и приборов ночного видения, полученных...

В одном из подразделений ВСУ вскрылись факты хищения радиостанций и приборов ночного видения, полученных Украиной от западных «партнёров».

Об этом в ходе брифинга заявил офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В подразделениях ВСУ продолжают отмечаться случаи хищения военного имущества командирами подразделений, которые хотят улучшить свое материальное положение за счёт государства», – сказал он.

Так, в одной из бригад ВСУ были выявлены факты отсутствия десяти радиостанций «Harris» и пяти приборов ночного видения «АМ/PVS-14». Это техника иностранного производства, которую Киев получил по программе военно-технического сотрудничества от западных «партнёров».



«По информации источника, похищенное военное имущество продавалось в специализированных магазинах, а также через объявления в интернете», – добавил Филипоненко.

Предварительная сумма ущерба от продажи иностранной техники составила более 800 тысяч гривен (более двух миллионов рублей). В проштрафившемся подразделении продолжается инвентаризация.

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