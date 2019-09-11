ВСУшники роют окопы прямо в огородах жителей Луганщины

11.09.2019, Луганск, Александр Гусар

Украинские военные, нарушая условия перемирия, оборудуют новые позиции, проходящие через огороды и сельхоз угодья жителей прифронтового посёлка Луганцины.

Об этом на брифинге сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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По его информации, военнослужащие 72-й бригады ВСУ, пользуясь условиями перемирия, продолжают оборудование новых позиций в районе населённого пункта Золотое-4 в непосредственной близости от жилых домов.

«Траншеи киевских силовиков проходят через огороды и сельскохозяйственные угодья жилых домовладений. Подобные действия оккупантов вызывают недовольство гражданского населения Золотого-4. Возмущённые местные жители подали коллективную жалобу на оккупантов в адрес администрации Попаснянского района. Однако представители оккупационных властей никаких действий не предпринимают», – рассказал Иван Филипоненко.