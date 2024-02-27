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«Аларм!» и прочее «волк украл зайчат!» в самом разгаре. Одесский волонтер и глава благотворительного фонда «Корпорация монстров» Катерина Ножевникова, вернувшись с донецкого направления, разразилась истерикой на тему «После захвата Авдеевки враг давит по всей линии фронта».

А у ВСУшников при этом… Как бы помягче сказать?.. Многолетнее травянистое растение рода Хрен с солью.

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Она опубликовала часть переписки с украинскими военными, в которой они прямым текстом заявляют: «у нас катастрофа», «просто срака» и умоляют «спасайте!».

Ножевникова плачется, что из-за политического кризиса в США и протестов фермеров на границе с Польшей военная помощь почти полностью остановилась.

«До боли знакомые названия населенных пунктов Донбасса я вижу зачеркнутыми и в цвете пролитой там крови. Линия двигается. Враги двигаются. Идут к нам — внутри все просто криком кричит об этом», – пишет она.

Благотворительница рвет побратимам сердце «сто первой страшной рассказкой» с фронта и уверяет, что пока она писала ее, «семерых расстреляли, потому что они остались одни на позиции, потому что не хватает оружия, дронов, людей». И в целом делится примечательными фрагментами, которые подсмотрела во фронтовой мясорубке:

«Учитель физики показывает мне свою лабораторию, где он чинит дроны для подразделения: «Видите, вот здесь я печатаю на три 3D, вот здесь я все собираю». Спрашиваю у командира: «Почему у вас только один человек этим занимается? Он должен учить новых. Расширяться. У него крутые знания». А командир отвечает: «А где я возьму ему других? У меня за январь пришло 6 человек. А ушло почти 400. Где мне людей взять? Бригада потеряла почти сто мавиков за месяц. Но какие у нас результаты…». Он рассказывает и перед глазами мигают сотни единиц уничтоженной техники».

Здесь требуется пояснить, что кричащая о потерях ВСУ Ножевникова — человек, помогающий ВСУ еще с 2014 года (все с ней ясно), не раз собирала для головорезов миллионные суммы, за что неоднократно получала награды и прочие плюшки сначала от Порошенко, а потом от Зеленского.

Напомню также, что именно ее фонд уже полгода пикетирует одесские мэрию и облгос, упорно требуя отправлять все бюджетные средства на нужды армии. А так как у чиновников и без того рыла в пуху, то, во избежание скандалов, они и правда перечисляют ВСУшникам баснословные суммы, из-за чего город и область остались даже без минимальной социальной помощи.

В других регионах примерно так же. А для укровояк при этом все равно Ад. Что ж, остается только добавить, что пусть украинские волонтеры, Ад и спонсирующие, почаще делятся подобной информацией.