13.11.2020, Донецк, Сергей Вредников
 
Военные преступления, Вооруженные силы, Донбасс, Украина
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ВСУшники самовзорвались при попытке преступного обстрела ДНР


За прошедшие сутки в Донбассе ВСУ множество раз обстреляли территорию ДНР из тяжелого вооружения.

Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель УНМ ДНР Павел Фоменко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На Донецком направлении боевики 56-й бригады с позиций в районе населённого пункта Опытное выпустили четыре ракеты ПТУР по терминалу аэропорта города Донецк и одну ракету ПТУР по району населённого пункта Веселое.

Кроме этого, боевики 23-го батальона 56-й бригады ВФУ, в нарушении первого пункта дополнительных мер, проводили инженерные работы по дооборудованию своих позиций в районе населённого пункта Пески», – сказал Фоменко.

Он подчеркнул, что в ходе одной из огневых провокаций украинские военнослужащие подорвались на собственной мине.


«На Мариупольском направлении боевики 36-й бригады, преследуя целью спровоцировать наших защитников на открытие огня с позиций, расположенных в районе населённого пункта Водяное, выпустили в направлении населённого пункта Ленинское одну 82-мм мину. При попытке повторного обстрела с этой же позиции, произошел разрыв миномета, в результате чего двое боевиков 36 бригады доставлены в военный госпиталь города Мариуполь в крайне тяжелом состоянии.

С начала текущих суток боевики 36-й бригады обстреляли район населённого пункта Ленинсмкое, выпустив двенадцать мин калибром 82 мм. Информация о потерях среди мирного населения и повреждении гражданской инфраструктуры уточняется», – резюмировал представитель НМ ДНР.

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