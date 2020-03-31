ВСУшники смертельно подорвались, пытаясь присобачить мину к беспилотнику

31.03.2020, Донецк, Сергей Вредников

Трое ВСУшников получили ранения и один погиб в результате попытки запуска БПЛА с минно-взрывным устройством, который не выдержал веса взрывчатки.

Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР Олег Никитин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы продолжаем фиксировать случаи небоевых потерь среди украинских боевиков, связанных, в первую очередь, с низким уровнем морально-психологического состояния оккупантов и их интеллектуального развития.

За прошедшие сутки они составили: один погибший и трое раненых», – заявил Никитин.

По его словам, вчера был зафиксирован подрыв минно-взрывного устройства на позициях 58-й бригады ВСУ в районе населённого пункта Шумы.

«По данным разведки, взрыв произошел во время запуска БПЛА с закрепленным к нему самодельным взрывным устройством, которое сдетонировало при запуске беспилотника, который не был рассчитан на подъем такого веса.

В результате подрыва старший солдат Мовчанов В.С. от полученных ранений скончался, рядовые Иващук П.В., Петричук С.А. и Климов А.С. получили тяжелые ранения и доставлены в военный госпиталь Красноармейска», – рассказал представитель силового ведомства.