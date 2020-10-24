ВСУшники сожгли санчасть, чтоб скрыть воровство медикаментов

24.10.2020, Луганск, Сергей Вредников

На Луганщине боевики ВСУ устроили пожар в санчасти с целью сокрыть недостачу препаратов для лечения covid-19.

Об этом на брифинге сообщил представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«23 октября в районе населенного пункта Нижняя Ольховая совершен поджог медпункта 1 десантно-штурмового батальона 80 бригады. Силами боевиков и сотрудников ГСЧС были локализованы очаги возгорания, что подтверждается пресс-центром штаба ООС.

После проведения следственных мероприятий сотрудниками ВСП и СБУ установлен факт умышленного поджога двумя военнослужащими батальона – начальником медицинской службы старшим лейтенантом Свешниковым и его подчиненным старшим солдатом Карпенским с целью сокрытия недостающих медикаментов, предназначенных для лечения коронавирусной инфекции», – говорится в сообщении.

По данным разведки ЛНР, в ходе обыска было установлено, что более 500 коробок с лекарственными средствами, медицинскими препаратами и оборудованием были спрятаны в подвальном помещении медпункта. На украинских боевиков завели уголовные дела.