ВСУшники требуют от военкомов начать облавы на мускулистых «звёзд» Тик-Тока

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Радующихся жизни украинских блогеров, публикующих посты, как они бесятся с жиру, давным-давно пора мобилизовать на фронт.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявила медик 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Ирина Коваленко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Тик-ток». У нас на Украине развелось очень много блогеров – дичь, когда это делает девушка, но более дико это выглядит, когда это делает прокачанный на стероидах мальчик. Честно, мне не было лень, я занималась тем, что крутила «тик-токи», я вбивала разные словосочетания, я насчитала почти два батальона десантных, пехотных, хлопчиков, которые подходят для мобилизации. И я не понимаю, почему ни один из них не мобилизован», – заявила Коваленко.

Она стала сокрушаться, что пока одни гибнут под Бахмутом, другие живут на полную катушку.

«Они спокойно катаются на авто, спокойно выступают на каких-то частных вечеринках, спокойно отдыхают в Карпатах-Буковелях, там в ресортах свои трансляции делают, а извините, там номер 27 тысяч стоит, я не поленилась поинтересоваться. Про справедливость: почему у меня парень в прошлом году погиб на Бахмуте, он молодой был, для меня это дитя? И он тоже мог так жить, он умный был, он мог что-то творить для этой страны, что-то дать в борьбе теми нелюдями. А он погиб! А какие-то идиоты сидят в своих «тик-токах», их никто не трогает. У нас не видят, не замечают, в ресторанах крутых, зайдите туда, там дядьки 30-40 лет сидят вот так вот, и всё, у них жизнь удалась. Несправедливо», – возмущалась ВСУшница.