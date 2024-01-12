ВСУшники требуют от военкомов начать облавы на мускулистых «звёзд» Тик-Тока

Тарас Стрельцов.  
12.01.2024 23:50
  (Мск) , Львов
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Дзен, Мобилизация, Украина


Радующихся жизни украинских блогеров, публикующих посты, как они бесятся с жиру, давным-давно пора мобилизовать на фронт.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявила медик 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Ирина Коваленко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Радующихся жизни украинских блогеров, публикующих посты, как они бесятся с жиру, давным-давно пора мобилизовать...

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«Тик-ток». У нас на Украине развелось очень много блогеров – дичь, когда это делает девушка, но более дико это выглядит, когда это делает прокачанный на стероидах мальчик.

Честно, мне не было лень, я занималась тем, что крутила «тик-токи», я вбивала разные словосочетания, я насчитала почти два батальона десантных, пехотных, хлопчиков, которые подходят для мобилизации. И я не понимаю, почему ни один из них не мобилизован», – заявила Коваленко.

Она стала сокрушаться, что пока одни гибнут под Бахмутом, другие живут на полную катушку.

«Они спокойно катаются на авто, спокойно выступают на каких-то частных вечеринках, спокойно отдыхают в Карпатах-Буковелях, там в ресортах свои трансляции делают, а извините, там номер 27 тысяч стоит, я не поленилась поинтересоваться.

Про справедливость: почему у меня парень в прошлом году погиб на Бахмуте, он молодой был, для меня это дитя? И он тоже мог так жить, он умный был, он мог что-то творить для этой страны, что-то дать в борьбе теми нелюдями. А он погиб!

А какие-то идиоты сидят в своих «тик-токах», их никто не трогает. У нас не видят, не замечают, в ресторанах крутых, зайдите туда, там дядьки 30-40 лет сидят вот так вот, и всё, у них жизнь удалась. Несправедливо», – возмущалась ВСУшница.

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