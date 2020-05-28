ВСУшники убили сослуживца в драке за награбленное у местных жителей

28.05.2020, Донецк, Сергей Вредников

За последние пару дней более двух десятков ВСУшников в зоне «ООС» отправились в госпитали, а также один погиб, в результате пьяных драк с поножовщиной.

Об этом во время брифинга рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Дмитрий Астрахань, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Рост случаев небоевых потерь в подразделениях ВФУ (военные формирования Украины) скрывается под формулировкой «получение травмы по личной неосторожности». Только за 26 мая пьяные драки с поножовщиной закончились такими «травмами» для двенадцати боевиков ВФУ, среди которых старшина Коваленко И.В. из 57 бригады, младший сержант Дрокин А.В. из 54 бригады и старший солдат Александров П.А. из 32 полка реактивной артиллерии», – сообщил Астрахань.

«Кроме того, боевики 28 бригады не смогли поделить имущество, награбленное у жителей Кроасногоровки, что привело к убийству своими сослуживцами младшего сержанта Лимборского В.Н», – добавил представитель оборонного ведомства.

При этом, отметил Дмитрий Астрахань, в штаб соединения ожидаемо поступил доклад о его гибели якобы от рук снайпера Народной милиции ДНР.