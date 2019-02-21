ВСУшники угрожают оголить фронт из-за плохого материального снабжения

21.02.2019, Донецк, Александр Гусар

Военнослужащие одного из подразделений ВСУ обещают покинуть боевые позиции в Донбассе, если командиры не улучшат их материальное обеспечение.

Об этом сегодня во время брифинга рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В частности, он отметил, что в 58-й мотопехотной бригаде ВСУ нарастает недовольство своими командирами.

«По имеющейся информации, среди военнослужащих 16-го мотопехотного батальона этой бригады, занимающих позиции юго-восточнее Дзержинска, растут волнения из-за безразличного отношения командования и назревает бунт. Украинские солдаты угрожают своим командирам покинуть позиции в данном районе и оголить участок фронта, если не будут приняты меры по улучшению их снабжения материальными средствами», – сообщил Даниил Безсонов.