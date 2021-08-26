Всушники устроили друг другу мордобой из-за подорвавшихся на мине сослуживцев

26.08.2021 23:16 (Мск), Луганск , Сергей Вредников

Новости Украины

В зоне «ООС» двое украинских боевиков подорвались на «дружественной» мине, а их сослуживцы, ища виноватого, передрались между собой.

Об этом в ходе брифинга заявил офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«25 августа на позициях 34 батальона 57 бригады ВСУ в районе населённого пункта Новотошковское, произошел подрыв двух военнослужащих на противопехотной мине, установленной между позициями 34 и 17 батальонов 57 бригады», – сообщил он.

В результате инцидента один боевик скончался на месте, а другого с травматической ампутацией правой ступни эвакуировали в ближайший военный госпиталь.

Командир пострадавших немедленно определил виновниками происшествия сапёров соседнего 17 батальона и вместе с личной охраной отправился за ними. Однако там выдавать сослуживцев отказались. Завязалась драка.

«В результате конфликта, завязавшегося между боевиками, несколько человек получили травмы различной степени тяжести. Разнимать драку пришлось прибывшим на место сотрудникам военной службы правопорядка, задержавших двенадцать человек, в отношении которых сейчас проводится разбирательство», – резюмировал Филипоненко.