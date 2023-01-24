ВСУшники уже учатся управлять немецкими танками

Анатолий Лапин.  
24.01.2023 14:17
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Украинские военные уже начали обучаться управлению немецкими танками «Леопард», которые обещает передать Польша.

Об этом в эфире интернет-канала «Обозреватель» заявил военный эксперт Михаил Самусь, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские военные уже начали обучаться управлению немецкими танками «Леопард», которые обещает передать Польша. Об...

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По мнению Самуся, если Западу удастся заставить руководство Германии передать еще больше танков, то украинские экипажи к тому моменту уже будут готовы.

«На самом деле, процесс подготовки личного состава уже начался. Украинских экипажей для танков «Леопард». Это главное. То есть будут готовиться экипажи, плюс технический персонал и пока длятся политические дискуссии, украинские военные подготовятся к использованию этих танков и, очевидно, после утверждения решения, мы сейчас параллельным способом подготовимся к их использованию.

Если, например, через две недели будет принято решение, потом еще через две недели эти танки будут в Украине, за это время уже будут подготовлены экипажи, которые сразу приступают к использованию этих танков», – сказал эксперт.

«То есть на протяжении двух месяцев реально сформировать уже подразделения и соединения, которые будут использовать именно танки «Леопард», и использовать их уже на поле боя. Потому что одно дело – передать танки, а другое дело – подготовить сначала экипажи к использованию их как устройств, и другое дело – использовать их уже потом как оружие, как инструмент выполнения заданий. Это минимум два месяца нужно, чтобы все это осуществить эффективно», – заявил Самусь.

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