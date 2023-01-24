ВСУшники уже учатся управлять немецкими танками

Украинские военные уже начали обучаться управлению немецкими танками «Леопард», которые обещает передать Польша.

Об этом в эфире интернет-канала «Обозреватель» заявил военный эксперт Михаил Самусь, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Самуся, если Западу удастся заставить руководство Германии передать еще больше танков, то украинские экипажи к тому моменту уже будут готовы.

«На самом деле, процесс подготовки личного состава уже начался. Украинских экипажей для танков «Леопард». Это главное. То есть будут готовиться экипажи, плюс технический персонал и пока длятся политические дискуссии, украинские военные подготовятся к использованию этих танков и, очевидно, после утверждения решения, мы сейчас параллельным способом подготовимся к их использованию.

Если, например, через две недели будет принято решение, потом еще через две недели эти танки будут в Украине, за это время уже будут подготовлены экипажи, которые сразу приступают к использованию этих танков», – сказал эксперт.