ВСУшники в Донбассе едва не пустили под откос поезд с нефтью

29.10.2020, Донецк, Сергей Вредников

Безалаберность командования ВСУ чуть не привела к столкновению железнодорожных составов с нефтепродуктами и созданию гуманитарной катастрофы на Донбассе.

Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР Олег Никитин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, командование «ООС» отдало распоряжение украинским подразделениям на проведение мероприятий маскировки и недопущения вскрытия техники средствами наблюдения СММ ОБСЕ.

«Для этого мобильной группе РЭБ из состава 305 батальона и роте РЭБ 35 бригады поставлена задача продолжить работу по подавлению сигналов управления БЛА СММ ОБСЕ на маршрутах движения техники, командирам 59 и 35 бригады приказано при обнаружении уничтожать беспилотники Миссии средствами противовоздушной обороны.

В этих целях в районе н.п. Константиновка боевики 35-й бригады разместили, как мы отмечали ранее, зенитно-ракетный комплекс «Оса». За прошедшие сутки в том же районе нами отмечено нахождение ЗРК «Стрела-10» из состава зенитно-ракетного дивизиона 59-й омпбр», – рассказал Никитин.

При этом работа станции «Р-330 КВ1М» из состава роты РЭБ 35-й бригады ВСУ повлияла на средства радиосвязи диспетчерской службы ж/д станции Константиновка.

«Так, при подходе железнодорожного состава с нефтепродуктами к стоящим на станции вагонам, машинист локомотива не смог установить связь с диспетчерской службой, в связи с чем состав был в экстренном порядке остановлен. Таким образом, работа РЭБ ВФУ чуть не привела к столкновению железнодорожных составов с нефтепродуктами и созданию гуманитарной катастрофы», – добавил представитель оборонного ведомства.