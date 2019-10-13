ВСУшники в Северодонецке пытались продать оружие и американские тепловизоры
В Северодонецке Луганской области СБУ задержала троих ВСУшников при попытке сбыта партии боеприпасов и оружия.
Об этом в ходе брифинга заявил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Трое военнослужащих 59-й бригады были задержаны сотрудниками СБУ при попытке сбыта очередной партии оружия и боеприпасов в населённом пункте Северодонецк. При задержании у злоумышленников были изъяты 5 автоматов АК-74, 4 гранатомета, 30 гранат РГД-5 и Ф-1, более 30 запалов к ним, почти три тысячи патронов калибра 5,45, а также два прибора ночного видения американского производства», – рассказал Филипоненко.
По его информации, в связи с хищениями оружия и боеприпасов командование ОТГ «Север» направило в 59-ю бригаду ВСУ комиссию службы Ракетно-артиллерийского вооружения для проведения проверки учета и наличия вооружения.
«В ходе работы комиссии выявлена недостача 13 тепловизоров и приборов ночного видения производства США. В настоящее время проводится разбирательство по данному факту. Комиссией определена причастность командира бригады Кащинина к недостаче», – добавил представитель оборонного ведомства.
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