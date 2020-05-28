ВСУшники в зоне «ООС» мрут от передозов и отравлений техническим спиртом

28.05.2020, Донецк, Сергей Вредников

На подконтрольной Киеву территории Донбасса в рядах подразделений ВСУ отмечается волна мародёрства, пьянства и наркомании.

Об этом во время брифинга рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Дмитрий Астрахань, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По данным нашей разведки, в готовящихся убыть из зоны ООС по ротации, подразделениях 28, 58, 128 и 10 бригад ВФУ (военные формирования Украины) отмечен небывалый рост преступности, вызванный желанием боевиков заполучить максимально возможное количество дополнительных денежных средств, за счет грабежей, продажи похищенного военного имущества, оружия и боеприпасов, а также мародерства оставленных своими хозяевами домов, которые за неимением других ценностей буквально разбираются боевиками на металлолом, дрова и пригодные для продажи стройматериалы», – сообщил Астрахань.

Вырученные деньги украинские боевики тратят на палёное спиртное и наркотики.

«В связи с участившимися случаями передозировок наркотиков и отравления техническим спиртом среди боевиков ВФУ, командование ООС принимает меры по ужесточению досмотра на КПП воинских частей, а военная прокуратура ведет расследование массового отравления алкогольной продукцией военнослужащих 128 бригады, в результате которого, госпитализировано восемь и скончался один боевик», – рассказал представитель оборонного ведомства.