ВСУшники в зоне «ООС» перестреляли друг друга

07.09.2020, Донецк, Сергей Вредников

В зоне «ООС» в районе населенного пункта Причепиловка украинские военнослужащие устроили между собой перестрелку, в результате которой один оказался убит.

Об этом на брифинге заявил начальник Управления Народной милиции ЛНР полковник Ян Лещенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На позициях 8 роты 3 батальона 14 бригады, в районе населенного пункта Причепиловка, была отмечена перестрелка между украинскими военнослужащими.

По данным наших источников, в результате перестрелки два человека получили огнестрельные ранения. Один из них погиб. Второй находится в тяжелом состоянии», – сказал он.

Офицер подчеркнул, что командование ВСУ с целью скрыть происшествие попыталось обвинить в убийстве военнослужащего защитников Донбасса.

«С целью сокрытия небоевых потерь украинское командование попыталось обвинить в случившемся народную милицию ЛНР, представив происшедшее как результат обстрела со стороны наших позиций. Дезинформация об этом была размещена на странице пресс-службы штаба ООС в Фейсбуке 6 сентября.

При этом обращает на себя внимание непоследовательность украинской стороны в своих заявлениях. Так, по информации, полученной нами в 17.46 6 сентября от представителей Украины в СЦКК, смертельное ранение военнослужащим ВСУ было получено в результате одиночного выстрела, якобы произведенного снайпером.

Вместе с тем уже в 22.41 украинская сторона утверждает, что военнослужащий погиб не от одиночного выстрела снайпера, а от очереди, выпущенной из стрелкового оружия. При этом игнорируется тот факт, что расстояние между позициями подразделений народной милиции ЛНР и ВСУ в районе населенного пункта Причепиловка, где якобы погиб украинский военный, составляет более полутора километров.

Это, при прицельной дальности автомата Калашникова в 1000 метров и заглубленности украинских позиций до 2 метров, не позволило бы вести эффективный автоматический огонь», – добавил Лещенко.

Он подчеркнул, что НМ ЛНР может документально подтвердить данные факты, и при необходимости передать их представителям СММ в ОБСЕ.