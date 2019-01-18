ВСУшники во время хищения оружия устроили междоусобную перестрелку

18.01.2019

Военнослужащие украинской группировки в Донбассе совершили нападение на собственный склад с целью хищения и продажи оружия. Об этом сегодня во время брифинга рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нелегальные сделки с оружием и боеприпасами исчисляются десятками, а иногда и сотнями единиц. Предприимчивые вояки не только вывозят вооружение с передовой, но и организовывают «набеги» на охраняемые склады», – рассказал он.

«По поступившей к нам информации, боевики 72-й отдельной механизированной бригады под заказ спланировали целую операцию по хищению оружия со склада ракетно-артиллерийского вооружения в районе села Белокузьминовка Константиновского района. Между охраной склада и неудавшимися похитителями произошло боестолкновение. Предположительно, один из трех нападавших получил ранение», – добавил Басурин.

По данным разведки, произошедшее было подано в штаб как нападение диверсионной группы. Самих же нападавших комбриг 72-й бригады Татусь задним числом записал в дезертиры.