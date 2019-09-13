ВСУшники забили до смерти сослуживца за отказ платить дань

13.09.2019, Донецк, Александр Гусар

Военнослужащие одного из подразделений ВСУ, дислоцирующегося в зоне проведения «ООС», забили до смерти своего товарища, отказавшегося платить им деньги.

Об этом во время брифинга сообщил официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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По его информации, основанной на данных военной службы правопорядка Украины, только за прошедшую неделю зафиксированы 12 фактов неуставных взаимоотношений между украинскими военными в зоне проведения «ООС».

«Одним из них стал конфликт между военнослужащими 1129-го зенитного ракетного полка в районе населённого пункта Мемрик. Трое военнослужащих вымогали деньги на постоянной основе у уроженца Винницкой области, а когда он отказался платить – избили его. Проведя несколько дней в коме, рядовой Синевко от полученных травм скончался», – рассказал Эдуард Басурин.

Он отметил, что по данному факту в полку работает комиссия штаба «ООС», которая также проводит разбирательство по факту самовольного оставления части троими военнослужащими, избившими сослуживца.