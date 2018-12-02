ВСУшники занялись «отжимом» жилья и автомобилей у жителей Донбасса

03.12.2018, Луганск, Александр Гусар

С введением военного положения солдаты ВСУ начали активно занимать частные дома и отбирать автомобили мирных жителей в зоне проведения «ООС».

Такую информацию сообщили сегодня в пресс-службе НМ ЛНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Военнослужащие из состава 14-й бригады ВСУ начали активно занимать дома местных жителей в населенном пункте Золотое, отбирать личный транспорт, отдавая предпочтение полноприводным автомобилям. В населенном пункте Кряковка боевики из 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ заняли два двухэтажных жилых дома и разместили во дворе одного из домов два БТР», – сообщили в НМ ЛНР.

Также в пресс-службе отметили, что командование 10-й бригады использует сельскохозяйственные постройки в Новоайдаре и селе Дмитровка для хранения боеприпасов.

«Данные строения и прилегающая территория не отвечают требованиям безопасности и могут привести к очередной трагедии и новым жертвам среди местного населения», – добавили в Народной милиции ЛНР.