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На пути наступающих частей ВСУ установлено просто нереальное количество мин

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», антироссийскому пропагандистскому интернет-изданию «Украинская правда» рассказали украинские военные.

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«Враг обеспечен огромным количеством мин. Есть места, где на один квадратный метр есть с десяток минных средств разных видов. И в условиях текущей «зеленки» их не видно», – жалуется командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов Роберт Бровди («Мадьяр»).

Все признают, что наиболее остро этот вопрос стоит для ВСУ в Запорожской области.

«Даже военные с опытом говорят сейчас, что перед нами – нереальное количество мин, а продвижение по заминированному участку – это очень медленное дело. Выходит группа, по ней начинает работать все – от пулеметов до минометов, артиллерии, дронов-камикадзе… И здесь два варианты: или ты работаешь быстро и полагаешься на удачу, или ты делаешь все медленно, но рискуешь не дойти до позиции противника, потому что группу просто «разберут». Впрочем, учитывая наш успех в районе Работино, я считаю, что скоро можно будет немного ускорять темп наступления. Потому что основные минные заграждения и оборонные линии в этом направлении удалось прорвать», – утверждает командир механизированного отделения 47-й бригады ВСУ Игорь Ганненко.

При этом он признает, что русские минируют территорию очень грамотно. Мины размещают так, чтобы после незначительного продвижения подразделения ВСУ оставались на максимально открытом участке и были доступны для поражения противотанковыми средствами или артиллерией.

«Также они роют очень узкие и глубокие, метра три, окопы. Это сделано для того, чтобы во время штурма даже два человека, которые не знают, как построен окоп, не смогли в нем разминуться. Далее, например, первый «прилет» – есть раненый, и все, группа просто становится в этом окопе», – добавил Ганненко.