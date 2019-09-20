20.09.2019, Донецк, Александр Гусар
 
Вооруженные силы, Донбасс, Украина
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ВСУшников, попавших под разведение сил, будут утешать психологи

Командующий «ООС» Владимир Кравченко отдал указание о создании мобильных групп морально-психологического обеспечения, в задачу которых будет входить разъяснение украинским военнослужащим необходимости выполнения приказа о разведении сил вдоль линии боевого соприкосновения.

Об этом во время брифинга заявил официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин, предает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С целью разъяснения бесконтрольным украинским боевикам необходимости выполнения приказа верховного главнокомандующего Владимира Зеленского о подготовке ВСУ к отводу вдоль всей линии соприкосновения, командующий «ООС» отдал распоряжение об организации работы мобильных групп морально-психологического обеспечения, которые должны разъяснить военнослужащим необходимость проведения разведения сил», – рассказал Басурин.

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