Вся Центральная Азия погружается в русофобию – и этому надо дать решительный отпор

27.08.2021 00:12 (Мск), Алма-Ата, Айнур Курманов

По всей Центральной Азии сейчас растут русофобские настроения, и это уже некий тренд, раскручиваемый прозападными НПО, поддерживаемый элитами и становящийся распространенным и модным среди молодёжи.

Собственно, сами атаки на русский язык являются уже верхушкой айсберга общего огромного роста националистических движений и выстраивания самостийной идеологии национальных образований, основанной на нетерпимости к другим этносам, к общей советской истории, да и к нынешней России.

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В Казахстане и Киргизии откровенные проявления русофобии выразились недавно в нападениях на этнических русских, отвечавших на вопросы на русском языке. Если у киргизов эти акты были во многом стихийными, но навеянные пропагандой, то у их соседей казахов вполне организованными через сетевое объединение «Til Maydani онлайн партиясы», имеющее теперь отделения уже во многих регионах страны. Эти «языковые патрули» проводили рейды и служили задаче создания атмосферы нетерпимости к носителям русского языка в республике.

Пока не разразились скандалы и не последовали заявления российского МИДа и депутатов Госдумы, все эти русофобы как в Киргизии, так и в Казахстане чувствовали себя вольготно и, возможно, и дальше бы продолжили бы свои безнаказанные выходки. К сожалению, данная проблема как раковая опухоль затронула и Узбекистан, как, впрочем, и все остальные республики Центральной Азии.

Недавно уже в Узбекистане произошёл позорный случай, когда корреспондент местного издания kun.uz на пресс-конференции унизил депутата за использование русского языка во время своего выступления, потребовав использовать услуги переводчика на подобных мероприятиях. Жертвой данного нацика стала депутат от оппозиционной «Народной демократической партии Узбекистана» Елена Бабенко, и теперь видеоролик с места инцидента распространяется националистами в социальных сетях.

Депутат «Народной демократической партии Узбекистана» Елена Бабенко

Всё это было спланированной провокацией, так как все СМИ в Узбекистане со времен Ислама Каримова находятся под жестким контролем идеологических органов власти и политической полиции. В республике попросту нет независимых изданий, которые могли бы себе позволить подобную вольность. То есть, данное телодвижение журналиста было сознательно направлено на возбуждение ненависти и вражды в отношении немногочисленных русских и русского языка.

В ответ Бабенко попыталась объяснить журналисту, что рассказывала о новой стратегии, разработанной на русском языке.

«Возможно, вас удивит, но стратегия изначально разрабатывалась на русском языке <…> большинство международных документов, которые были использованы в основе этой стратегии, были взяты на русском языке», — указала депутат.

Свою коллегу попытались защитить другие депутаты, предложив перевести её выступление, но это было не нужно, так как на мероприятии были с самого начала выданы журналистам два варианта текста – на русском и узбекском. Более того, устроивший данную выходку корреспондент прекрасно владеет языком Пушкина и в переводчике явно не нуждался.

Собственно, это не первый случай такого публичного унижения, а подобные русофобские заявления делали не только журналисты, но и статусные политические деятели. Так, до этого руководитель Демократической партии Узбекистана «Миллий тикланиш» (входит в правящую коалицию) Алишер Кадыров говорил, что обучение граждан республики русскому языку якобы способствует их превращению в мигрантов, презирающих свои традиции.

Глава Демократической партии Узбекистана Алишер Кадыров

Как видим, такие псевдопартии, разыгрывающие данную карту, есть уже во всех республиках Центральной Азии. Например, в Казахстане эту роль выполняет парламентская праволиберальная партия «Ак жол» («Светлый путь»), а на улицах якобы оппозиционная прозападная и одновременно протурецкая партия El Tiregi. Эти политические структуры создаются осознанно с целью окучивания и развития нацистской массовки.

Фактически весь регион сейчас постепенно возвращается к ситуации 90-х годов, когда частыми были откровенные проявления русофобии и национализма, правда сейчас они активно культивируются сверху, так как при построении моноэтнических государств в сознание молодежи вкладываются идеи этноцентризма, а врагами объявляются все чужаки и, в первую очередь, русские, якобы ответственные за угнетение во времена «тоталитарного прошлого».

Всё это необходимо для удержания власти, ведь заигрывание правящих элит с новыми поколениями с использованием националистических лозунгов связано с тем, чтобы отвлечь их от социально-экономических проблем нищеты, безработицы и отсутствия каких-либо перспектив. Разжигание ненависти к другим этносам и соседям, а также нынешняя русофобия – настоящая «палочка выручалочка», дающая возможность властям выруливать из кризисных ситуаций.

Правда, всё это в ситуации экономической и культурной деградации приводит к кровавым последствиям. Как мы помним, недавняя двухдневная война конца апреля между Киргизией и Таджикистаном и резня дунганского меньшинства на юге Казахстана в феврале 2020 года напрямую связаны с этой многолетней национал-популистской пропагандой. Всё это делает из Центральной Азии настоящую пороховую бочку, способную взорваться в виде множества межэтнических конфликтов и войн.

Надо отметить, что нацистские молодчики в Казахстане главным оправданием массовой резни дунган выставляли то, что жертвы не знали казахский язык. И тогда я уже говорил, что следующими жертвами обязательно станут уже русские, что и произошло в момент формирования «языковых патрулей». То есть, на беззащитных дунганах отработали технологию, которую сейчас уже применили в отношении русского народа.

Большую лепту в развитие националистических движений вкладывают и многочисленные прозападные НПО и фонды, вольготно себя чувствующие в Киргизии и Казахстане. В частности, фонд Сороса в Казахстане еще в 2015 году подготовил обстоятельный доклад, в котором рекомендуется «продвижение казахского национализма в качестве культурного концепта. Необходимо с помощью художественных и документальных фильмов, а также театральных представлений укреплять казахскую идентичность и возрождать историческое самосознание. Нужно популяризировать огромный культурный пласт народного самосознания». Только почему-то это «самосознание» непременно оказывается антисоветским и антироссийским.

В отчете другого американского фонда NED о выданных грантах за 2020 год были указаны данные о выделении значительных средств некоему Казахстанскому клубу журналистов, созданному властями, филиалы которого открыты во всех областях. И деньги были даны именно для проведения политики дегуманизации и очернения общего прошлого через выпуск соответствующих «документальных фильмов».

А нынешние рейды казахских националистов из «языковых патрулей» являются повторением «мовных патрулей» в Киеве и Харькове, что говорит о том, кто является главным заказчиком «украинизации» Казахстана. Не исключено, что сейчас США и Запад, провалив попытку оранжевой революции в России в начале года, пытаются разжечь пожар уже в бывших советских среднеазиатских республиках, создав зону нестабильности и враждебное окружение по периметру южных границ.

Поэтому резкая реакция России на эти русофобские акции в Центральной Азии – единственно правильное решение, так как иначе события развивались бы по наклонной и привели бы к выдавливанию оставшейся русской и русскоязычной части населения.

С моей точки зрения она должна быть более жесткой. Сейчас необходимо цельное и последовательное идейно-политическое противодействие процессам «украинизации» Центральной Азии с выявлением тех олигархов, чиновников и НПО, которые непосредственно принимают участие в создании антироссийских организаций и настроений.

Если сейчас Россия политически не вернется в Центральную Азию в качестве единственного и решительного арбитра, способного гарантировать стабильность и защиту от внешних угроз, а также от наступления нацизма, то весь регион ждет неминуемая катастрофа и хаос. А именно этого и добивается Вашингтон.