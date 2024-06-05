«Вся электроника должна быть из США» – в Раде испугались китайского шпионажа
Украинские электронные коммуникации широко используют оборудование из Китая – и уязвимы для шпионажа из Поднебесной.
Об этом в ходе пленарного заседания Верховной рады заявил депутат от «Европейской солидарности» Владимир Арьев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Скажите, пожалуйста, у кого в этом зале есть устройства китайского производства? Я думаю, что у большинства есть все же устройства американского производства. Но очень много узлов, технологических узлов в телекоммуникациях, в том числе и в государственных учреждениях, производства Китайской Республики.
Это является действительно большой проблемой, причем это проблема не только для Украины, это проблема для всех европейских стран, и эксперты поднимают ее очень серьезно. Потому что на сегодняшний день утечки из устройств возможны, и это может стать особой проблемой для страны, ведущей борьбу с государством, имеющим вполне дружеские связи с КНР. На это надо обращать внимание», – сказал Арьев.
Также он подчеркнул, что некоторые украинские военные базы данных и приложения до сих пор не имеют нормальной системы безопасности.
«Второй момент. Кибербезопасность для нас очень важна и, в частности, такие приложения, как «Резерв+», которые транспортируют данные от военнообязанных и к базе данных «Оберег», они так же должны быть защищены надлежащим образом. Я не знаю, каким образом дали сертификат для этого приложения, которое начало разрабатываться за 37 дней до его старта. Систему безопасности до сих пор тестируют, это как? То есть вопросов сейчас очень много», – переживал укро-депутат.
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