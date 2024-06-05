«Вся электроника должна быть из США» – в Раде испугались китайского шпионажа

Украинские электронные коммуникации широко используют оборудование из Китая – и уязвимы для шпионажа из Поднебесной.

Об этом в ходе пленарного заседания Верховной рады заявил депутат от «Европейской солидарности» Владимир Арьев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Скажите, пожалуйста, у кого в этом зале есть устройства китайского производства? Я думаю, что у большинства есть все же устройства американского производства. Но очень много узлов, технологических узлов в телекоммуникациях, в том числе и в государственных учреждениях, производства Китайской Республики.

Это является действительно большой проблемой, причем это проблема не только для Украины, это проблема для всех европейских стран, и эксперты поднимают ее очень серьезно. Потому что на сегодняшний день утечки из устройств возможны, и это может стать особой проблемой для страны, ведущей борьбу с государством, имеющим вполне дружеские связи с КНР. На это надо обращать внимание», – сказал Арьев.