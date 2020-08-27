Вся финансовая система Украины поставлена на службу сырьевикам-олигархам

27.08.2020, Киев, Игорь Петров

Украина все в большей степени превращается в экспортера сырья, а доля наукоемкой продукции сходит на нет. Финансовая политика украинских властей лишь способствует такому нездоровому перекосу.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил эксперт по экономическим и политическим вопросам Андрей Вигиринский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Доля промышленности и наукоемкой продукции в нашем экспорте настолько низкая, что про нее даже стыдно говорить. Ситуация сложилась такая, что мы экспортируем сырье. Для того чтобы понять конкуренцию, которая существует на рынке, нужно понимать баланс спроса на международном рынке, т.е. кто будет покупать вашу продукцию, смотреть на экономическую ситуацию и валюту тех стран, которые являются вашими конкурентами.

Начало года мы встречали с кросс-курсом евро-доллар 1-0,6, по состоянию на сегодня он 1,18. Тоесть, доллар девальвировал по отношению к евро приблизительно на 0,12%. Если гривна укрепится, расходы украинского производителя вырастут, ему будет нужно переносить эту стоимость на конечную стоимость продукции, которую он передает за границу, и она перестает быть актуальной.

Как следствие, ему надо сокращать расходы или не выпускать эту продукцию. Вы теряете рабочие места и то, что называется товарный платежный баланс в части выручки», – отметил Андрей Вигиринский.

Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак считает, что государство и так слишком много заботится об экспортерах и, в частности, девальвирует гривну ради их прибылей.

«Дефицит бюджета на сегодня увеличен практически в три раза, а наши экспортеры, по поводу которых мы так беспокоимся, все время зарабатывают на Украине, трижды зарабатывают на украинцах. Прежде всего, ради них мы постоянно девальвируем гривну, чем подрываем уровень дохода самих украинцев, кроме того, мы за этот экспорт им возвращаем еще НДС.

И все эти крупные экспортеры работают через оффшоры, минимизируют свои налоговые платежи в украинский бюджет.

Теперь вопрос – у нас государство ради них существует? И политика правительства, и НБУ? Или все же они должны работать в интересах всех граждан страны и всех украинских предприятий, в том числе тех, кто не является экспортерами, а это, простите, как минимум весь малый и средний бизнес», – сказал Андрей Новак.