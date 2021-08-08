Вся грантоедская рать взвыла – агентов Запада выметают из России

08.08.2021, Москва, Александр Ростовцев

Чем ближе сентябрьские парламентские выборы в России, тем активнее становится грантоедская рать НКО. Об этом, в частности, говорил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с трудовым коллективом красноярского предприятия «Красмаш», выпускающего межконтинентальные баллистические ракеты, включая перспективный «Сармат».

Центры пропаганды, в которых проходят подготовку в том числе российские граждане для ведения подрывной информационной работы в России, созданы в Риге, Таллине и Варшаве, – заявил глава оборонного ведомства.

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«Информация сегодня стала одним из видов вооружений. В Риге создан центр стратегии пропаганды, центры созданы в Таллине, Варшаве. Там создается информационное оружие, которое внедряется и распространяется по нашей стране», – пояснил Шойгу.

Эти центры, в частности, распространяют многие слухи, от этих структур исходят «не самые лучшие ароматы».

«Вряд ли вы назовете в нашей стране хоть один центр, который готовит специалистов по информационным атакам. Мы не готовим таких специалистов. Но существует в Европе нескольких центров, которые готовят таких специалистов из граждан нашей страны». Такие западные центры следят за информационным пространством в интернете, выявляют тех, «кто ничего хорошего не пишет», и затем приглашают их на работу за стипендии. «И это не единицы, это десятки [людей], которые каждый квартал штампуются», – заявил глава Минобороны.

Сергей Шойгу не уточнил, что за центры такие, из которых исходят не лучшие ароматы, но это ни для кого не секрет, тем более что, отслеживанием подобных организаций в Госдуме довольно давно и достаточно эффективно занимается парламентская комиссия по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, возглавляемая Василием Пискарёвым.

В последнее время в России прекращена или крайне затруднена деятельность наиболее опасных НКО: «Левада центр» (признан иноагентом и обязан соответствующим образом маркировать свои «исследования»); Фонд «Общественный вердикт» (признан иноагентом); «Форум Свободной России» (заблокирован как антироссийский); издание «Проект.» (признан «нежелательной организацией», а его сотрудники внесены в список иноагентов); Инсайдер.io (внесён в список иноагентов); телеканал «Дождь» (признан иноагентом); все подрывные лавочки Ходорковского, работавшие под крышей «Открытой России» (включая «Открытые медиа», «МБХ медиа» и «Правозащита Открытки» признаны «нежелательными организациями, заявили о самороспуске); интернет-издание VTimes.io, ассоциированный член Европейской бизнес-прессы (признана иноагентом); латвийское «независимое издание» «Медуза» (иноагент, создано на деньги Ходорковского и Зимина, спонсора Навального и ещё множества антироссийских изданий либерального толка).

Это, конечно, замечательно, но фронт работ всё ещё остаётся. К примеру, из крупных, влиятельных и действующих со времён Ельцина НКО остаётся «Московский центр Карнеги». А в российских соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» продолжает безнаказанно распространять фальшивки «центр журналистских расследований» BAZA.io.

Список нежелательных НКО в России с 2015 года.

Не так просто обстоят дела и с геббельсятами Ходорковского. В июне, после ареста главаря «Открытой России» Пивоварова, Ходор объявил о ликвидации всех принадлежащих ему медиапроектов в России, объясняя своё решение «нежеланием подвергать журналистов опасности ареста». Однако недавно стало известно, что специально под выборы активизировались две его «спящие закладки» – «Мастерская блогеров» и «Школа местного самоуправления».

Под лозунгом «дадим пробиться во власть новым лицам и расширить спектр политических взглядов внутри страны» проект явно подрывной и вебинары для его участников проводят американские политтехнологи, специализирующиеся на выборах. Одним из координаторов ШМС выступает давний соратник Ходорковского Владимир Кара-Мурза, а руководить «Мастерской блогеров» назначен бывший функционер «Открытой России» Антон Михальчук.

По мнению наблюдателей, ШМС и «Мастерская блогеров» уже навербовали достаточное количество лояльных активистов, преимущественно экстремистски настроенных навальнят – участников уличных беспорядков, из которых теперь готовят профессиональных экстремистов.

В общем, всё как в песне Высоцкого «ты их в дверь – они в окно».

Установлено, что информационная война против России ведётся организациями, признанными «нежелательными» в обход законов через сеть опорных пунктов, расположенных в Польше, Чехии, Грузии, Прибалтике и на Украине.

Что касается Польши и Литвы, то им отведена особая роль. Судя по просачивающимся сведениям, в Варшаве и Вильнюсе кукловоды собирают массовку из беглых «оппозиционеров», которых собираются выпустить на «стихийные» акции протестов перед российскими дипломатическими миссиями во время проведения выборов в Госдуму.

Похожая роль отводится и Киеву, где за последние годы накопилось изрядное количество крайне отмороженных антироссийских СМИ, включая недавно сменившую московский офис на киевский русскую службу «Радио Свобода» и с самого рождения дурнопахнущие «Крым.Реалии». Прибывающие на Украину российские «оппозиционеры» сразу же попадают под контроль украинских спецслужб и задействуются ими в различных провокациях, вроде инсценировки «убийства» военкора Бабченко. Велика вероятность, что этих «прекрасноликих» украинские власти по свистку задействуют в антироссийских протестах во время выборов в Госдуму.

Следует отметить, что сами по себе все эти «издания», «фонды» и прочие «аналитические центры» – не более чем «пехота на гранте», рядовые исполнители, за которыми стоят несколько рядов куда более богатых и влиятельных структур. Задачи и информационные повестки им спускают кураторы из «Беллингкэт», «Центр по исследованию коррупции и организованной преступности» (OCCRP), Transparency International, в свою очередь финансируемые из Фонда Сороса, USAID, Фондом поддержки демократии. Те, в свою очередь, придерживаются стратегий из «методичек» и докладов RAND и/или «теневого ЦРУ» Stratfor, заказанных напрямую правительством США.

По мнению экспертов, именно по «методичкам» RAND произошёл государственный переворот на Украине и поддерживается алармизм наиболее пассионарно-отмороженной части населения, раздувается ненависть к России и ставятся палки в колёса процессу строительства «Северного потока – 2». Пишут также, что и к белорусскому майдану в значительной степени лапу тоже приложили RAND.

Можно также вспомнить, как в 2019 году RAND опубликовали отчёт, в котором по пунктам расписано, как лучше всего «разбалансировать и переформатировать» Россию. Документик был явно нацелен на смену конституционного строя в России или, если это было невозможно иначе, на войну.

И напоследок. Ещё одним активным игроком, систематически проводящим подрывную деятельность против России, являются британские спецслужбы, также организующие обширную сеть НКО.

Международное движение хакеров Anonymous несколько месяцев назад рассекретило документы британской разведки о финансировании антироссийской пропаганды на всём постсоветском пространстве через обширную сеть НКО. Причём, это направление работы агентов и аналитиков из военной разведки и МИД Великобритании обходится налогоплательщикам в десятки, а то и сотни миллионов фунтов стерлингов.

В частности, хакеры получили доступ к документам департамента британского МИД, ответственного за борьбу с дезинформацией в СМИ – Counter Disinformation & Media Development Programme (CDMD). Департамент тесно связан с спецслужбами её величества и через сеть НКО во главе с Британским советом не покладая рук занимается дискредитацией России и её властей в глазах населения бывшего СССР.

Британский совет, организованный в 1934 году, объявил своей главной задачей сотрудничество в области образования и культуры. Однако, под видом образовательных программ для России и бывших республик СССР на его площадках проводятся тренинги специально отобранных людей, как (например) быстрее и ловчее избавить бывшие советские республики от следов «российской идентичности» и окончательно разорвать все связи с Москвой.

Хакеры Anonymous опубликовали фото, на котором зафиксирована часть «методички», содержащей рекомендации для русскоязычной молодёжи по промывке мозгов их родственникам. «Это делается, чтобы повлиять на поколения родителей, бабушек и дедушек и сформировать евро-балтийскую идентичность», – говорится в материале.

Часть документа из подрывной антироссийской методички Британского совета.

На деятельность CDMD только в 2017 году было дополнительно выделено 100 миллионов фунтов стерлингов, что, по мнению наблюдателей, составляет около 20% общего бюджета департамента.

«На эти деньги можно совершить госпереворот как минимум в двух республиках СНГ. Что касается департамента CDMD, то, скорее всего, он имеет при британском МИД функцию совещательного совета, в который входят, конечно, представители и МИ-5, и МИ-6, поскольку они подчиняются этому дипломатическому ведомству», – утверждает учредитель и президент Ассоциации специалистов по информационным операциям доктор политических наук Андрей Манойло.

Группа Anonymous также обнародовали связь участников «гуманитарных программ» с британской разведкой, опубликовав резюме сотрудника одной из организаций, работающих на британское правительство. В нем указано, что человечек ранее работал политтехнологом в НАТО и британском Минобороны.

Всю информацию и ссылки на архив документов можно получить отсюда.

Таким образом, российская власть вовремя взялась выметать поганой метлой личинок и опарышей НКО, массово внедрённых за долгие годы западными спецслужбами.

С ответной реакцией не заржавело. Засуетились соратники Навального: «политический активизм в опасности – теперь за это можно и на нары присесть». Своей печалькой на страницах «Эха Москвы» поделился и вечный оппозиционер Григорий Явлинский с общим посылом «запрещая НКО власти России покусились на самое свободу слова!». Резкую статью опубликовало издание «Немецкая волна», узревшая угрозу демократии от закрытия двух немецких грантоедских лавочек. В США тоже тяжело вздыхают, наблюдая, как один за другим сворачиваются агенты влияния, в которых столько денег и сил вбухано.

Впрочем, чья бы корова мычала. В США закон об иноагентах принят 80 лет назад и там за «шаг вправо – влево» предусмотрены такие кары, по сравнению с которыми российские меры выглядят вегетарианскими. К тому же, на нашей полянке паслась целая толпа американских НКО, а сколько действовало наших в тех краях? То-то и оно. Стало быть, всё правильно делаем, только действовать надо решительнее. «Резать к чёртовой матери не дожидаясь перитонита!» Так победим.