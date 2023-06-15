Вся каховская масса воды поплыла прочь от Крыма – биолог

Вода из Каховского водохранилища, попавшая в Черное море, не несла химических или радиоактивных загрязнений, поскольку они находятся в донных отложениях.

Об этом на пресс-конференции в Симферополе сообщила руководитель отдела радиационной и химической биологии Института биологии южных морей им. А.О. Ковалевского РАН Наталья Мирзоева, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Со сбросом воды из Каховского водохранилища сошел верхний слой, то есть – химические или радиоактивные вещества, которые были захоронены или определились в донных отложениях, как в экологическом депо, в экосистеме водной, они не поднялись и не были вынесены с тем массивом воды, которая была привнесена. Конечно, это не отрицает того, что это и гуманитарная, и экологическая катастрофа для тех мест, где это случилось. Особенно в районе Каховского водохранилища, потому что там есть и природные национальные парки, биосферный заповедник. Но по радиационным и химическим загрязнениям именно для Крыма никаких угроз эта ситуация не принесёт. Тем более, что с 8 июня вода в Северо-Крымский канал из-за того, что несколько упал уровень воды в Каховском водохранилище, не поступает», – пояснила ученый.

По ее словам, экологическая проблема, если она есть и будет, то прежде всего, в Днепровско-Бугском лимане, поскольку именно туда идёт сток Днепра и именно туда вышли воды Каховского водохранилища. Поэтому всё, что смыло с затопленных территорий, будет, прежде всего, оседать в этом локальном регионе Черного моря. Что касается морской акватории, то угрозы загрязнения для Крыма нет.

«Это северо-западная часть Чёрного моря, и из-за того, что этот район довольно большой – 55 км в длину и 17 км в ширину – фактически экосистема будет перерабатывать или самоочищаться. Кроме того, Крым в этом районе Чёрного моря как бы ограждает Кинбурнская коса и Очаковский мыс. Поэтому Крым, можно сказать, защищён от попадания этих загрязнённых вод. Скорее всего, и, наверное, уже сейчас – последствия ощутили Одесса и, возможно, Николаев. Но для крымских пляжей, в связи с большой разбавительной способностью именно Чёрного моря, угрозы как таковой в ближайшее время не предвидится», – заключила Мирзоева.