Вся молодежь Карабаха отправилась на войну

02.10.2020, Москва, Олег Кравцов

Армяне Нагорного Карабаха обещают стоять до последнего в противостоянии с Азербайджаном.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает из Степанокерта спецкор «Комсомольской правды» Александр Коц.

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Он рассказал, что по прибытию с столицу Нагорного Карабаха обнаружил, что практически все закусочные закрыты

«Все мужчины на фронте. Некрасиво сидеть в кафе, когда все воюют!», – объяснил журналисту местный провожатый журналист.

«Молодое поколение Арцаха (так армяне называют Карабах) почти в полном составе отправилось на передовую. Даже сын премьера Армении Пашиняна поехал в Карабах добровольцем», – отмечает спецкор.

.При этом он указывает, что продвижение на фронте в настоящее время нет, идут позиционные бои с использованием огромного количества артиллерии.

«Годы противостояния вырастили в Карабахе настоящую военную машину, которая работает на удивление слаженно. Земляные насыпи вдоль фронтовых дорог, как в той же Сирии, трассы, проложенные между позициями по высохшим водным каналам, да и сами позиции – добротно окопанные, с блиндажами. На большинстве позиций даже есть свой полевой храм – часовенка с крестом и иконами, часто нарисованными от руки. Взломать эту линию обороны непросто», – пишет Коц.

По его словам, обстановка в Степанакерте хоть и напряженная, но до паники пока не дошло.

«Это уже третья война. Мы привыкли. Те, кто мог вывезти своих детей, уже это сделал. Остальные – в городе. Да, приходится прятаться в подвалах. Но мы с этой земли не уйдем», – приводит журналист слова местных жителей.

Напомним, что уже несколько дней в Нагорном Карабахе идут бои. Азербайджанская сторона требует вернуть регион, провозгласивший свою независимость и поддержанный Ереваном, под контроль Баку