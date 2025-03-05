Вся надежда на Европу: запасов американской «допомоги» хватит не надолго – полковник СБУ

Вадим Москаленко.  
05.03.2025 17:29
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


После приостановки поставок американской военной помощи Киеву, Европа должна вдвое увеличить траты на Украину, чтобы боевые действия продолжались с той же интенсивностью.

Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил полковник СБУ, секретарь комитета нацбезопасности, обороны и разведки Верховной рады Роман Костенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

После приостановки поставок американской военной помощи Киеву, Европа должна вдвое увеличить траты на Украину,...

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«Если отталкиваться от действующей интенсивности боевых действий, если США остановят, то именно их помощи, что у нас лежит на складах, хватит, может, до середины лета. Но это не означает, что закончатся боеприпасы, у нас есть много стран, которые нам эту помощь также предоставляют.

И тут вопрос – остановят США полностью нам предоставлять или остановят просто материально-техническую помощь, а будут продавать. Если будут продавать, здесь вопрос к Европе, сможем ли мы договориться, чтобы Европа увеличила бюджеты для Украины относительно закупок вооружений, тогда мы сможем это пополнять», – рассуждал Костенко.

«Нужно искать возможности. Те же 155-е, которые больше всего, но бесплатно нам давали США, их можно найти в мире в тех же количествах, но за деньги. И здесь важно, какую роль займёт  Европа. Если бы Европа вдвое увеличила помощь нам… Хотя, это угроза их дальнейшего вообще существования, их ценностей как демократических государств, свободы и всё такое», – переживал комитетчик.

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