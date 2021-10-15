Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
15.10.2021 14:58 (Мск), Москва, Максим Карпенко
 
Китай, Политика, Россия, США, Украина
Просмотров:

Вся надежда на Китай: Новый «хитрый план» по Украине от Пушкова

Новости УкраиныСША вряд ли будут провоцировать эскалацию вокруг Украины и Крыма, поскольку внимание Вашингтона будет...

США вряд ли будут провоцировать эскалацию вокруг Украины и Крыма, поскольку внимание Вашингтона будет отвлечено на кризис вокруг Тайваня.

Об этом в эфире ток-шоу «Большая игра» заявил сенатор Алексей Пушков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Америка, как мне представляется, сейчас действительно не заинтересована в том, чтобы создавать горячий очаг напряженности, большей напряженности, чем уже сейчас есть, на границе между Украиной и Россией. На мой взгляд, у США сейчас другие приоритеты.

Я вообще считаю, что Америке надо забыть про Крым сейчас, а потом, может быть, и про Донбасс, и думать о Тайване. Я полагаю, что вот главный вызов для США.

Давайте говорить серьезно – принадлежность Крыма вообще не имеет к США никакого отношения и не создает для них никаких проблем, кроме соотношения сил в Черном море, которое уж очень далеко от США и там не нефтяные караваны не идут, ни американских торговых судов там нет.

Поэтому, лучше бы США сосредоточиться на том, что там есть такая школа, которая говорит: «Китай – наш главный вызов».

Ну, правильно, Китай – главный вызов, да. Если исходить из этой логики, что США осознали, а мне кажется, что они осознали, что у них главная проблема с точки зрения глобальной конкуренции – это Китай, и если они сейчас собираются прессинговать Китай, то вот там будут возникать сложности, трения и серьезные напряженности между США и Китаем. В этой логике им не нужно напрягать ситуацию вокруг Украины», – заявил Пушков.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Октябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть