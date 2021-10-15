Вся надежда на Китай: Новый «хитрый план» по Украине от Пушкова

США вряд ли будут провоцировать эскалацию вокруг Украины и Крыма, поскольку внимание Вашингтона будет отвлечено на кризис вокруг Тайваня.

Об этом в эфире ток-шоу «Большая игра» заявил сенатор Алексей Пушков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Америка, как мне представляется, сейчас действительно не заинтересована в том, чтобы создавать горячий очаг напряженности, большей напряженности, чем уже сейчас есть, на границе между Украиной и Россией. На мой взгляд, у США сейчас другие приоритеты.

Я вообще считаю, что Америке надо забыть про Крым сейчас, а потом, может быть, и про Донбасс, и думать о Тайване. Я полагаю, что вот главный вызов для США.

Давайте говорить серьезно – принадлежность Крыма вообще не имеет к США никакого отношения и не создает для них никаких проблем, кроме соотношения сил в Черном море, которое уж очень далеко от США и там не нефтяные караваны не идут, ни американских торговых судов там нет.

Поэтому, лучше бы США сосредоточиться на том, что там есть такая школа, которая говорит: «Китай – наш главный вызов».

Ну, правильно, Китай – главный вызов, да. Если исходить из этой логики, что США осознали, а мне кажется, что они осознали, что у них главная проблема с точки зрения глобальной конкуренции – это Китай, и если они сейчас собираются прессинговать Китай, то вот там будут возникать сложности, трения и серьезные напряженности между США и Китаем. В этой логике им не нужно напрягать ситуацию вокруг Украины», – заявил Пушков.