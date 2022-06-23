«Вся надежда на леса и болота»: во Львове боятся наступления из Белоруссии
По факту сегодня Белоруссия находится в состоянии войны с Украиной.
Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил львовский военный эксперт Петр Черник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Больше 40 тысяч военнослужащих призвано в ряды белорусских вооруженных сил. Если на момент агрессии их было около 44 тысяч, то сейчас около 80 тысяч. 40 тысяч, между прочим, это 10 бригад, это довольно много. И даже это не главное. Должны напомнить, что на самом деле Белоруссия по факту находится в состоянии войны с Украиной.
Тяжелые ракетные удары с помощью ракетных установок «Искандер», в первую очередь по территории Западной Украины, по моему родному Львову, наносились с территории Белоруссии. Не только в наземном, но и воздушном положении.
Стратегические бомбардировщики Ту-22 довольно часто осуществляли ракетные пуски по Житомиру, Виннице, на той оперативной глубине, которые им позволяли технические возможности.
То есть мы уже с ними в состоянии войны, просто положено так это не называть, а нужно называть вещи своими именами», – сказал Черник.
Он опасается повторного сухопутного удара в сторону Киева.
«Возможен ли сухопутный удар? Абсолютно. К нему нужно относиться серьезно. Есть небольшой оптимизм в той части, которая называется естественные препятствия, так называемые припятские болота. Сейчас лето, они мокрые, не представляю, как разворачивать механизированные подразделения для того, чтобы пройти волынские леса и припятские болота.
Маловероятно, что эти удары будут в направлении Западной Украины, но в сторону Киева повторно, совместно с северной группировкой, которая есть напротив Киева и Сум, вполне возможно», – добавил львовский эксперт.
Спасибо!
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