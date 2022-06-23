«Вся надежда на леса и болота»: во Львове боятся наступления из Белоруссии

По факту сегодня Белоруссия находится в состоянии войны с Украиной.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил львовский военный эксперт Петр Черник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Больше 40 тысяч военнослужащих призвано в ряды белорусских вооруженных сил. Если на момент агрессии их было около 44 тысяч, то сейчас около 80 тысяч. 40 тысяч, между прочим, это 10 бригад, это довольно много. И даже это не главное. Должны напомнить, что на самом деле Белоруссия по факту находится в состоянии войны с Украиной.

Тяжелые ракетные удары с помощью ракетных установок «Искандер», в первую очередь по территории Западной Украины, по моему родному Львову, наносились с территории Белоруссии. Не только в наземном, но и воздушном положении.

Стратегические бомбардировщики Ту-22 довольно часто осуществляли ракетные пуски по Житомиру, Виннице, на той оперативной глубине, которые им позволяли технические возможности.

То есть мы уже с ними в состоянии войны, просто положено так это не называть, а нужно называть вещи своими именами», – сказал Черник.