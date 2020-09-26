Вся надежда на разведку

26.09.2020, Москва, Платон Беседин

В дни, когда у границ России и над Матерью городов русских реют НАТО-вские эскадрильи, писатель Платон Беседин вспоминает о военных разведчиках, от работы которых в критические моменты зависит судьба Родины.

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Есть такое поверье – или миф, или предание; неважно, как вы его назовёте, – что перед Великой Отечественной войной разведка подробно и точно докладывала Сталину о планах гитлеровской Германии. Однако Генералиссимус не поверил – и потому нацистский удар стал для него в определённой мере неожиданным.

Неважно, прав был Сталин или нет, неважно, что и как он решил на самом деле – может, и вообще не было никакого опасного сюрприза. Важно другое – то, что разведка наша работала весьма и весьма эффективно. Что, собственно, и подтвердил дальнейший ход войны. И глобальные секреты узнавали, и «языка» ловко брали. Да и после Победы разведка показала себя с наилучшей стороны: можно вспомнить, к примеру, добычу ядерных секретов.

После самоубийства СССР славные традиции (штамп, да, но здесь он весьма уместен) советских разведчиков перешли к их российским преемникам. И об этой стороне оборонной жизни страны говорить не принято. Тому есть как объективные, так и субъективные причины. Ну кто станет трубить о том, что засекречено? Это же не о «новичке» легенды слагать – тут реальные дела и реальные спасения. Поэтому разведчики несут свою службу за кадром, в абсолютной тайне.

Впрочем, есть и ещё один комплекс причин, из-за которого о разведчиках говорят немного. Ну, разве что сериал какой-нибудь снимут – пусть и подчас относительно симпатичный, но всё равно во многом штампованный и местами даже карикатурный.

К слову, в том числе, и поэтому у некоторой группы населения – как правило, не слишком любознательной – родился стереотип, будто разведка российская ни чем особо не занимается. К этому прилепляется ещё один, весьма зловредный стереотип о том, что вот разведка иностранная – израильская, британская и, ясное дело, американская – работают на полную мощность. Бдят и пресекают.

Стереотип этот – насколько зловредный, настолько и тлетворный – культивируется не фактами, не реалиями, а сугубо массмедийными историями. К примеру, бесконечными голливудскими «шедеврами» о том, сколь классно работает ЦРУ, насколько оно всесильно, беспощадно к врагам и милосердно к своим. И какой-нибудь Мэтт Дэймон или Колин Фаррел воплощает на экране образ бесстрашного и эффективного агента. Но на деле это – лишь красивая сказка для зрителя.

Однако за ней стоит совсем не ванильная история. Ведь ЦРУ десятилетиями сотрудничает с Голливудом. Причём, речь идёт не только о воплощении соответствующих образов и сюжетов на экране, но и о конкретной вербовке «звёзд» и селебрити.

И вот тут, надо признать, есть существенный контраст с российскими реалиями, потому что у нас с киновоплощением бравых сотрудников разведки не особо ладится. Видимо, все места на экране заняты «кровавыми чекистами». Исправлять данную недоработку, безусловно, необходимо. Да, в 90-х мы жили так, что не до жиру – были б живы, и в принципе не всегда даже удавалось сохранить ценные кадры на службе. Но сейчас пора уже отработать массмеддийный образ разведчика. И шаги в данном направлении делаются.

В фактическом же приложении, несмотря на все злокозненные стереотипы, наши разведчики, как правило, работают блестяще. Зафиксируйтесь на мгновение и вспомните, сколько раз вы думали, что вот сейчас всё пойдёт не туда и случится не так, как надо – возможно, и рухнет даже. Однако в, казалось бы, финальный момент всё изменялось – и наступало облегчение.

Сколько, к примеру, нам твердили о том, что в Сирии Россия кроваво утонет, как когда-то Советский Союз в Афганистане. Но этого не случилось. Наоборот, наша армия блестяще и с минимальными потерями разобралась с противником на дальних подступах. Более того, не изорвала в лоскуты отношения с тамошними крупными игроками: США, Турцией, Израилем.

И это – заслуга в первую очередь наших разведчиков. Та же история – и с Украиной. Ведь это уже политики, а не военные ответственны за то, как были использованы разгромы в «котлах», осуществленные шахтерами и трактористами.

Пожалуй, разведчики одни из немногих, кто работает там эффективно. Так что мы говорим о том, что школа разведки в России не только жива, но и эффективно функционирует. В отличие, к слову, от многих других структур. После расшатанных 90-х удалось сохранить систему, зацементировать, а после и развить, улучшить её.

Спустя десятилетия мы, безусловно, узнаем, сколько благого на пользу своему народу совершила российская разведка, сколько подвигов и блестящих операций выполнила – сейчас же говорить об этом не время, да и не место. Подобные дела тишину любят. А потому стоит дождаться, чтобы узнать правду.

Так что люди знающие лишь улыбаются, слушая россказни профанов. На деле наша разведка нас бережёт. И то, что при столь колоссальном внешнем давлении Россия не просто держит оборону, но подчас и доминирует – во многом её заслуга.