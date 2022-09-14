Вся надежда на репарации. Украина исполняет поручения Запада, но тонет в долговом болоте

Новости Украины

Сегодня у Украины двойная радость – Зеленский провел «победную фотосессию» в Изюме и сообщил посполитым об успешном завершении переговоров с МВФ, которые утяжелят долговое бремя Незалежной еще на 1,4 миллиарда долларов.

Казалось бы, сущая малость для страны с ежемесячным дефицитом бюджета в 5 миллиардов долларов, но, как говорится, с миру по нитке – голому рубашка.

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А еще Украина скоро получит в кредит в 530 млн долларов от Международного банка реконструкции и развития под гарантии Великобритании и Дании:

«Украина получит около 530 млн долларов от Международного банка реконструкции и развития. На сегодняшнем заседании правительства было одобрено распоряжение, которое позволит привлечь эти средства в государственный бюджет», – рапортует премьер Шмыгаль в Telegram.

По словам главы правительства, эти деньги направят на зарплаты спасателям, учителям, медикам, а также на пенсии и пособия по оплате за коммуналку, на поддержку малообеспеченных семей, детей с инвалидностью инвалидов детства, а также на оплату государственных медстраховок.

Само по себе это – ценное признание, позволяющее в полной мере оценить реальное состояние украинской экономики, которая так и не вышла из комы, несмотря на бодрые прогнозы экономистов с Банковой. Ситуация настолько скверна, что даже элементарные бюджетные расходы приходится нести в кредит – на выпрошенные по случаю деньги.

А деньги эти немалые. Только в августе по данным НБУ, Украина получила от Запада на поддержание штанов 4,79 млрд долл. США. Основные доноры это, предсказуемо, Штаты (через механизм Всемирного банка), затем ЕС, Канада, Италия, и другие кредиторы.

Правда, и это не бог весть какие деньги. В НБУ честно признаются, что «текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование лишь 4 месяцев будущего импорта».

Тем не менее, Киеву как-то удалось стабилизировать свои банковские резервы, которые по итогам августа составили 25,4 млрд долл. При этом дефицит госбюджета за восемь месяцев уже составил 417 млрд грн – по полтосу ярдов в месячном выражении.

Всего с начала войны в украинский бюджет попало 805,3 млрд. гривен или 26,95 млрд. долларов. 50% из которых – западные кредиты. Тем не менее, по признанию минфина, этих денег все равно не хватило, чтобы полностью покрыть ежемесячный дефицит в 5 млрд долларов США.

Много это или мало? Опять же, смотря как считать и с чем сравнивать. Только для удовлетворения самых неотложных потребностей, в частности для подготовки к зиме, Украине нужно около 105 млрд долларов. При этом всего с 24 февраля страна получила в кредит и безвозмездно более 18 млрд долларов. Правда, с маленьким уточнением – большая часть этих денег пошла на пушки вместо масла, так что рядовым украинцам перепали сущие крохи.

И хотя у Шмыгаля с Марченко хвалятся, что правительство выдержало первый шок, вызванный началом войны и удалось сохранить полноценную работу госаппарата, ликвидность финансового сектора и платежные системы, однако факт есть факт – доходы государственного и местных бюджетов уменьшаются, а расходы на войну наоборот, растут – в следующем году на это уйдет триллион гривен. Причем, в его получении вся надежда на «Запад нам поможет» – потому что незалежная экономика выдоена уже досуха, даже пособия вернувшимся переселенцам сократили.

Плохие новости и для бюджетников – в Минфине уже сообщили, что повышения «минималки» в проекте бюджета на следующий год ждать не стоит, несмотря на дикий рост цен и доллар по 40 – вместо прежних 28. Работающие украинцы получат те же 6700 грн., что и в декабре прошлого года.

Ломают головы в правительстве и над тем, где взять деньги на закупку газа в отопительный сезон. Здесь тоже не стоит ждать чудес – деньги можно получить только в кредит. И власти уже шевелят булками в этом направлении – в частности, Рада согласовала выделение на закупку газа 12,7 млрд гривен от недавно полученного канадского кредита, а правительство ведет переговоры о выделении еще 1,5 млрд долл. от экспортно-импортного банка США. Только и этих денег хватит едва ли на десятую часть необходимого стране голубого топлива.

Есть еще надежда на 11 миллиардов долларов от тех же Штатов, которые Шмыгалю пообещала министр финансов США Джанет Йеллен, но там все зависит от щедрости Конгресса, который должен утвердить направленный администрацией Байдена запрос на выделение этих денег. А тут бабушка надвое сказала.

Может и дадут, а с другой стороны, ноябрьские довыборы в Америке не за горами – и не факт, что республиканцы будут транжирить деньги налогоплательщиков с той же легкостью, что и демократы.

Приведенных выше цифр вполне достаточно для того, чтобы понять – свести концы с концами у Незалежной не получается, как тришкин кафтан ни латай. Независимо от военных успехов и возврата контроля над территориями – перспективы у Украины безрадостные. Страна чем дальше, тем больше вязнет в долговом болоте, выскочить из которого уже невозможно, как ни старайся. И долговая пирамида только растет.

Расплачиваться придется землей, активами, передачей иностранцам права устанавливать налоги и собирать таможенные сборы, полным контролем над НБУ, транспортной и энергетической инфраструктурой – история других стран-банкротов знает массу изобретательных примеров выколачивания кредиторами своих денег.

В таких условиях спасти Украину может только одно – получение репараций от России, для чего Россию нужно кровь из носу победить. Это приемлемый вариант и для Запада – на правах победителя можно отдать часть полученной добычи киевским вассалам, не тратясь на их спасение самим.

Разговоры о репарациях мы уже слышим, что называется, в полный рост – тут и появление подобного пункта в презентованном вчера договоре о гарантиях безопасности, и заявления украинских политиков – от Зеленского до министра юстиции Малюськи и Антона Геращенко – и свежий анонс новой судебной тяжбы с «Газпромом» от Юрия Витренко.

Можно над этими планами смеяться, однако они говорят об этом вполне серьезно. Так что для России это дополнительный стимул собраться, одуматься и начать, наконец, воевать по настоящему, потому что если оборона остальных освобожденных территорий будет идти так же, как она шла в Харьковской области, то киевские мечты о репарациях вполне могут оказаться не такими уж мечтами.