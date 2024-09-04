Украинская армия испытывает жёсткий дефицит боеприпасов, а западные «партнёры» не спешат делиться своими запасами.

Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил бежавший из Донецка заукраинский журналист Кирилл Сазонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не будем скрывать, что у нас есть определенный снарядный голод. Их выдают под счет, их не очень много. Мы видим, вообще-то, проблема большая и с поставками боеприпасов, как нас зимой партнеры немножечко подставили, прямо скажем.

И сейчас, когда ездят в США наши министр обороны, и все прочие, добиваются разрешения бить по авиабазе ракетами. Мы хотим бить по аэродромам, где стоит вражеская авиация. Сбить самолет в воздухе тяжело. Ракету сбить в воздухе тяжело. Сбить КАБ практически невозможно. Болванка летящая с крыльями.

Но пока они стоят на аэродроме, это чудесные неподвижные мишени. Просто отличные для ракеты», – мечтал Сазонов.