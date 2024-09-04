«Вся надежда на заводы в Польше и американские ракеты» – в ВСУ жалуются на дефицит оружия

Вадим Москаленко.  
04.09.2024 16:16
  (Мск) , Киев
Просмотров: 296
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Украинская армия испытывает жёсткий дефицит боеприпасов, а западные «партнёры» не спешат делиться своими запасами.

Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил бежавший из Донецка заукраинский журналист Кирилл Сазонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинская армия испытывает жёсткий дефицит боеприпасов, а западные «партнёры» не спешат делиться своими запасами....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

«Не будем скрывать, что у нас есть определенный снарядный голод. Их выдают под счет, их не очень много. Мы видим, вообще-то, проблема большая и с поставками боеприпасов, как нас зимой партнеры немножечко подставили, прямо скажем.

И сейчас, когда ездят в США наши министр обороны, и все прочие, добиваются разрешения бить по авиабазе ракетами. Мы хотим бить по аэродромам, где стоит вражеская авиация. Сбить самолет в воздухе тяжело. Ракету сбить в воздухе тяжело. Сбить КАБ практически невозможно. Болванка летящая с крыльями.

Но пока они стоят на аэродроме, это чудесные неподвижные мишени. Просто отличные для ракеты», – мечтал Сазонов.

«Поэтому мы и приходим к тому, что уже между собой говорим, что главный расчет, главная надежда – это на Украину, на свое оружие. Неважно, где будет производство: у нас на каких-то подземных заводах, или в соседней Польше, в Румынии. На это нужны деньги, конечно», – рассуждал перебежчик.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Сентябрь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть