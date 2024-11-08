«Вся перепуганная Трампом евробюрократия пустилась в пляс вокруг Орбана» – Золотарёв

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В ЕС «задёргались», поскольку победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп будет строить двусторонние отношения с национальными правительствами европейских стран, в обход Брюсселя.

Об этом на канале «Лана тут» заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущая отметила, как премьер Венгрии Орбан в один день из «отщепенца» превратился в «мостик между Европой и Трампом».

«У нас к нему привыкли относиться так, клеить ярлыки, путинист, но это очень хитрый, ловкий, изворотливый политик. Иначе он бы столько лет не продержался у власти. Начинал как протеже Сороса, и который спустя годы изгнал структуры Сороса из Венгрии. Человек, способный удивлять. Он действительно до 5 ноября был таким непослушным дитём Евросоюза для Брюсселя, ему постоянно ставили на вид, пытались карать финансовыми санкциями. Но хитроумный Орбан подстелил солому. И дело не только в том, что победил Трамп. Очень серьёзный и прочный тыл у Орбана в лице Поднебесной», – прокомментировал Золотарёв.

«И теперь для брюссельских бюрократов он становится критически важной фигурой, поскольку через него можно вести коммуникацию. Ведь, учитывая, как может вести дела Трамп, прогнозируют, что он будет делать ставку на двусторонние отношения с национальными правительствами, игнорируя Брюссель. Почему так в Брюсселе евробюрократия задёргалась – прекрасно понимают, чем может обернуться для них приход Трампа», – добавил эксперт.