«Вся проблема в Байдене» – укронацисты устроили митинг под Белым домом

Константин Серпилин .  
10.04.2023 18:29
  (Мск) , Вашингтон
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Скандал, Спецоперация, США, Украина


Около десятка украинцев в Вашингтоне вышли к Белому дому с требованием увеличить поставки оружия киевскому режиму.

Они держали в руках украинские и бандеровские флаги и плакаты с требованием открыть ленд-лиз, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Около десятка украинцев в Вашингтоне вышли к Белому дому с требованием увеличить поставки оружия...

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Участвовавший в митинге украинский активист Юрий Подвальный отметил, что это уже седьмая акция неонацистов у Белого дома в 2023 году.

«Мы требуем подписать закон про ленд-лиз, который должен был быть подписан ещё год назад. Но, к сожалению, по этому закону на Украину не поставлено абсолютно ничего. И это при том, что ВСУ не хватает оружия, чтобы защищать и освободить все свои территории.

И поэтому мы ходим, собираем людей, призываем американцев, чтобы они присоединялись к нашей акции. Пишем в Конгресс письма, чтобы он рассмотрел вопрос, почему до сих пор не работает эта программа.

Кстати, кто не знает, эта программа абсолютно бесплатная, и нет ограничений по количеству оружия. Поэтому это самый выгодный для Украины вариант, единственный, который может помочь защитить независимость», – рассуждал Подвальный.

Он также заявил, что президент Джо Байден является позором Америки.

«Америка и Конгресс поддерживают Украину. Вся проблема за этим забором – Белый дом, Администрация. Байден не понимает, что делает, он уже в таком возрасте, что не ориентируется в пространстве. Это очень стыдно для такой мощной военной страны, как Америка.

Если бы в Белом доме был другой человек, то ситуация на Украине была бы совсем другая. Байдена использует Администрация, да и ею управляют. И то же самое происходит в каждой стране Европы», – возмутился неонацист.

Стоящая у забора небольшая кучка людей с флагами и плакатами смотрелась настолько потешно, что многие прохожие и туристы с удовольствием делали селфи на их фоне.

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