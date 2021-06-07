Вся пропагандистская рать: Зеленский собрал медиа-обслугу режима на шашлыки

07.06.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

День журналиста на Украине президент Владимир Зеленский отметил шашлыками в компании с лояльными власти работниками СМИ, обслуживающими правящий режим. Причем, многие из присутствовавших на празднике не гнушаются прислуживать уже нескольким президентам подряд – тот же Савик Шустер, например, был частым гостем в резиденции беглого Виктора Януковича. Это всё, что нужно знать о «независимой» украинской журналистике, которой так кичились в Киеве, ставя в пример Москве как образец якобы невиданной в РФ свободы слова.

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«На Украине второй день обсуждают субботний корпоратив у клоуна, который играет роль президента, где он кормил шашлыками людей, играющих роль журналистов. Но даже в условиях постмодерного мира, в котором журналистика закончилась везде, называть журналистами гордонов и шустеров недопустимо, даже в кавычках и в саркастическом стиле. Я считаю, что нужно использовать приём героя романа «Остров Крым» журналиста Андрея Лучникова, который в дискуссии о том, кем являются советские спортсмены – любителями или профессионалами – назвал их государственными служащими, чем поставил оппонента в тупик. С единственным уточнением: все приглашённые в резиденцию президента Украины являются не госслужащими, а госприслужниками. Поэтому «украинских журналистов» стоит добавить в давно известный список артистов, проституток и кучеров», – заявил «ПолитНавигатору» обозреватель Олег Хавич.

На шашлыках у Зеленского было много тех, кто обслуживает олигарха Рената Ахметова, обращает внимание политолог Александр Семченко.

«На встрече с Зеленским были журналисты, которые работали при многих президентах. Мартыненко, к примеру, ещё при Кучме был замглавы администрации президента. Эти люди всегда облизывали власть, а власть всегда облизывала их, это взаимно. Бросилось в глаза обилие ахметовских журналистов на этом пикнике. Там были Гордон, Бацман, Шустер, Влащенко, Голованов – пять человек только с одного телеканала! При этом, у Зеленского на его пресс-конференции была перепалка с Головановым, Зеленский через Голованова «передал привет» Ахметову. Очевидно, «привет» дошел, теперь надо кормить ахметовских журналистов. Конечно, всё что угодно можно говорить про закон об олигархах, но реальные взаимоотношения Зеленского и олигархов выглядят вот так», – сказал политолог.

Его коллега политолог Евгений Филиндаш отметил, что тех, кто были приглашены, на шашлыки, правильнее считать пропагандистами.

«Зеленский прикармливают штатных пропагандистов. Люди которые там были, журналистами не являются. Это пропагандисты, которые обслуживают любые власти Украины, и которые сейчас примазались уже и к этой новой власти. Они не занимаются журналистикой как таковой, они думают о пропаганде и о том, как работать на власть. Настоящим журналистов, которые стараются не заниматься пропагандой, освещать события, соблюдая объективность и какие-то стандарты журналистики, в Украине осталось немного. Таких журналистов туда, естественно, не позвали», – сказал он в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора».

Специализирующийся на конфликтном пиаре Захар Чистяков считает, что картинка с шашлыков у Зеленского не открыла ничего нового.

«Как говорится, – «Дешевле прикормить 10-15 журналистов, чем удовлетворить всё население». Так и поступают украинские президенты ещё со времён Кравчука. Вот и кочуют некоторые журналисты из одного президентского пула в другой. Не срабатывает схема только с грантоедами», – сказал Чистяков.