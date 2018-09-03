Вся Россия будет следить за экспериментом по возвращению пятилетки

03.09.2018, Москва, Максим Карпенко

Главы городов Иркутской области поддержали идею губернатора-коммуниста Сергея Левченко о запуске Пятилетнего плана социально-экономического развития региона.

Одним из первых инициативу Левченко по внедрению пятилетки поддержал мэр Свирска Владимир Орноев.

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«Когда будет распланированная стратегия финансовых расходов, тогда у нас будет чёткое видение и понятие, когда мы сможем построить школы и коммунальные объекты. Мы понимаем, что невозможно строить дороги и соцобъекты, не вкладывая средства в экономику, поэтому наша задача – создать привлекательное инвестиционное поле, на которое зайдут наши инвесторы, поэтому мы поддерживаем разработку пятилетнего плана», – заявил Орноев.

Остальные регионы России будут внимательно следить за экспериментом Иркутской области по возвращению пятилетки. Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил экономист Борис Кагарлицкий.

«Я думаю, что это будет положительный пример для других регионов России… Если будет успех, а я очень надеюсь, что это будет так, то пример станет даже заразительным. Мой прогноз состоит в том, что, скорее всего, в целом, плановое развитие Иркутской области будет успешным. Это не исключает возможности отдельных проблем, которые тоже будут возникать, поскольку такого рода деятельность в новых условиях является экспериментальной. Это не возвращение к советскому планированию на уровне административных указаний, а попытка построить план, который будет соотноситься с рынком. Это вполне решаемая задача, но на ее пути есть определенные трудности», – заявил Кагарлицкий.

Поддержал внедрение плана и директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко, подчеркнувший, что введение планирования на пять лет поможет руководителям других регионов России.

«Большинство российских регионов – это регионы, с рыночной точки зрения, далеко не всегда попадающие под определение рентабельности, эффективности. Поэтому, естественно, наличие планирования хотя бы на уровне региона всегда очень полезно. Если губернатор Левченко сделает эту практику заразительной для Сибирского федерального округа и вообще для всей России, мне кажется, что в этом будут только плюсы. Любой губернатор должен понимать, с чем он область свою взял и с чем он ее оставит. Это его ответственность, а не федерального центра. Существование такого пятилетнего плана развития – это очень хорошая практика, которую должны взять на вооружение и другие субъекты федерации», – подчеркнул Бондаренко.