Вся территория простреливается до Львова, запускать оружейные заводы бессмысленно, – советник Зеленского по обороне

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Украина испытывает снарядный голод, а ее военная промышленность не может восстановить производство, потому что вся территория страны простреливается российскими ракетами.

Об этом в эфире радио «НВ» заявил заявил советник Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Апаршина, «Укроборонпром» уже утерял свои позиции.

«Укроборонпром» утратил свои позиции на протяжении последних двух-трех-пяти лет, не создал достаточно линий по производству боеприпасов. А на сегодняшний день мы видим – территория Украины простреливается до Львова, так что создать мощное производство, которое бы находилось на территории Украины, и было бы сохранено, – это очень сложно. Необходимо это было делать 5-10 лет назад, создавать совместное предприятие с Польшей, с Чехией, Словакией, другими странами, на их территории совместное предприятие, производить мощные боеприпасы, кстати, обеспечивать хранение этих боеприпасов на тех территориях, а уже логистическими путями подавать эти боеприпасы во время войны. Потерял «Укроборонпром», потеряла наша промышленность – сегодня имеем последствия», – заявил Апаршин.