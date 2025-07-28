Вся Украина должна стать российским протекторатом – Басурин

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Чтобы достичь целей СВО и обезопасить границы, российской армии нужно дойти до Днепра, а остальную территорию взять под политический контроль Москвы.

Об этом в эфире радио «Sputnik» заявил бывший заместитель командующего корпусом Минобороны ДНР, военный эксперт Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Какая программа минимум, которую Россия и ее население смогут считать победой в украинском конфликте?», – спросила ведущая.

«А сколько мы можем проглотить? Это очень сложный вопрос. Реально очень сложный. Если мы говорим о безопасности страны, и страна более-менее сможет этот кусок потом контролировать, то это Днепр. Потому что водный ресурс никто не отменял. Плюс – это безопасность Белоруссии. Это наш союзник. Поэтому по Днепру я беру. Потому что западные территории, по большей части нас там уже не ждут», – сказал Басурин.