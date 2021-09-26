Вся Украина, включая Галичину, смотрела российское ТВ

26.09.2021 22:56 (Мск), Киев, Михаил Рябов

Новости Украины

Ни один украинский телеканал не стал показывать трансляцию поединка боксеров Александра Усика и Энтони Джошуа, который состоялся в ночь с субботы на воскресенье. Единственной площадкой для просмотра на Украине был платный сервис Megogo, однако он «упал» из-за перегрузки в момент боя, что вызвало возмущение подписчиков. В итоге украинцам пришлось смотреть российские телеканалы.

«Кошмар режима Зеленского! Сегодня вся Украина от Галиции до Донбасса – все смотрели российское телевидение!» – написал в Facebook лидер комсомольцев Украины Михаил Кононович.

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Президент Владимир Зеленский поздравил Усика с победой, будто ничего не произошло.

Одесский журналист Юрий Ткачев считает, что телеканалы сознательно перестраховались после скандалов с участниками Олимпиады и параолимпиады от Украины, которые фотографировались со спортсменами из РФ. Ведь Александр Усик, хоть и выступает от Украины, однако по-прежнему ездит в родной Симферополь, избегая прямого ответа на вопросы украинских журналистов «Чей Крым?».

«Думаю, это хитрый план. Потому что ну, это ж Усик. Мало ли как там оно будет, что он сделает или скажет. Он же идеологически ненадёжный. Так что лучше ну его, лучше не показывать. Не исключаю, что и до Мегого эту мысль донесли соответствующим образом, из-за чего запланированной трансляции не было. Усик же не спортсмен-инвалид и не 19-летняя девушка. Его так просто не запугаешь. Ну а уж задним числом, когда ничего зрадного Усик не сделал, можно и Зеленскому его поздравить, и в СМИ про бой начать писать. И вообще делать вид, что всё это произошло не в последнюю очередь благодаря всесторонней поддержке украинского государства», – комментирует Ткачев.

С ним соглашается бизнесмен – владелец водочного бизнеса Евгений Черняк.

«Главный бой десятилетия. Вся страна ждёт бой. Но ни один канал страны не показывает поединок. Не один!!! Только платный показ на Megogo. Если бы не они, вариантов посмотреть было бы ещё меньше. А Ren-TV показывает, причём абсолютно бесплатно. Видимо уважают просто своих граждан и зрителей… Похожая история была с игроками Сборной Страны по футболу, которые что-то не так сказали на русском языке, и прямо в момент Чемпионата на них их же сограждане вылили тонну помоев, вы думаете, это помогло им в достижении результатов?» – возмущается Черняк.

Кстати, несмотря на то, что Усик в очередной раз демонстрировал лояльность самостийникам, облачившись во время боя в желто-синие перчатки с надписями «Украина» и «Симферополь», националисты его по-прежнему проклинают. Вот что написал замглавы меджлисовского телеканала ATR Айдер Муждабаев в своем блоге:

«Образцовый предатель и ватник, который до сих пор «не знает», чей Крым, искренний друг «братьев«, которые уже 8-й год убивают Украину и украинцев, не становится вдруг «своим» из-за того, что умеет бить кому-то рожи. Считать так – это какое-то извращение или мозг, который имеет размер с орех. Ну, умеет, и что? Настоящие кумиры украинцев… не те, кто зарабатывает себе деньги/славу на рингу. Они рискуют жизнью, получают ранения и погибают на фронте. На той войне за независимость, которую, как и собственно независимость от московитов, ваш кумир не признает. Своими постами с одами ему вы плюете в лицо армии, волонтерам, всем, кто воевал, воюет и будет воевать, если «братья» вашего кумира снова попрут. Оказывается, бить рожи-достаточно, чтобы заслужить ваше восхищение, даже если при этом презирать воюющую Украину? Тогда к чему размениваться на мелочи? Увлекайтесь сразу Путиным — он, наверное, тоже что-то неплохо умеет делать в обычной жизни. Вот только обычной жизни у нас не будет пока он и его «братская» страна есть. Вы сомневаетесь, что ваш кумир выйдет встречать путинские танки с хлебом-солью? Это риторический вопрос. Я не намерен перевоспитывать людей, которые во время войны не умеют/не желают четко отделять добро от зла, быть принципиальными во всем, потому что на полшишки — так не бывает. Чего дальше ждать? Ждите теперь его совместные фотки с врагом Украины и крымнашистом Бастой, например. Их тоже полайкать не забудьте. И когда он громко, на весь мир скажет, что войны с московитами нет, что на Меня никто не нападал, — это будет, в том числе, и благодаря вам. Где ваши аплодисменты? Будьте последовательны тогда – это дерьмо тоже. А что? Какая разница, если вам нигде не давит его «Крым — крымский, божий», то есть «русский»? Нет, это не дно — это подкоп под дно. Недоброго дня вам, неразборчивые, беспринципные люди. Некоторыми личностями я очень разочарован, хоть почти ничему не удивляюсь уже в жизни. Выздоравливайте, люди, это вы, как минимум, сошли с ума. Или это я по ошибке держал вас за патриотов и сознательных. Честь и слава настоящим Героям! Вражескую церковь – вон из Украины. Ватников — на мыло. Предателей – в Московию, их место там, потому что все равно российский рейх будет разрушен».

Радикализм Муждабаева у некоторых в Киеве вызвал насмешки.

«Скромно напомню, что именно в Московии Айдер благополучно просидел аж до 15 года. Не до 14-го», – прокомментировал депутат Верховной рады Максим Бужанский.

А бежавшая из Крыма националистка Лиза Богуцкая, ставшая депутатом Верховной рады от партии Владимира Зеленского, выступила в защиту Усика:

«Семь лет назад, летом 14 года, когда я рассекала улицы Симферополя и Крымские просторы в своей машинке-вышиванке (единственной в Крыму) и ходила в жёлтой майке и голубой юбке, у меня часто брали интервью самые разные СМИ. В т.ч. российские. Интересовались, все ли у меня в порядке с головой? Конечно же, приезжали и украинские журналисты. Я всегда говорила честно, что не я одна в Крыму – патриот Украины. Нас много. Очень. Но не все готовы вот так, как я, идти ва-банк и демонстративно презирать российскую приблуду. Однажды мне позвонил Володя Притула (журналист радио «Свобода») и сказал: «А ты знаешь, что ты не одна ездишь с украинским флажком в машине, ходишь в цветах украинского прапора и называешь вслух Крым украинским»? Я удивилась: «Да? И кто ещё?» – «Наш боксёр, Александр Усик!». Да. Я и Усик… Усик ни разу не выступил под российский гимн и под российским триколором. Он всегда представляет Украину. Простой парень из Симферополя. Патриот. Украинец», – защищает Усика депутат-националистка Богуцкая.

Ее укоряет другой националист – Игорь Мирошниченко из партии «Свобода», напоминая, что Усик является прихожанином УПЦ Московского Патриархата и даже молился в храме РПЦ накануне боя.

«Когда Усик привезет свои пояса в Лавру московскому попу Онуфрию и скажет про «Один народ», не забудьте удалить свои панегирики. Короткая память – одна из причин наших поражений Московии», – предостерегает тягнибоковец.