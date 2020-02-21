Вся Украина заражена вирусом пещерности – депутат «Слуги народа»

21.02.2020, Киев, Вадим Москаленко

Эвакуированных украинцев из Китая, где свирепствует коронавирус, в любом другом украинском посёлке встретили бы точно так же, как и жители Полтавской области – горящими шинами, проклятиями и летящими камнями.

Об этом в эфире телеканала «ZIK» заявил депутат от «Слуги народа» Максим Бужанский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Клянусь, никогда в жизни мне не было так стыдно. Это правда, мы больны, больны вещью более страшной, чем все коронавирусы, которые можно придумать.

Это вирус пещерности, который сидит в нас и вырывается наружу. И он объединяет нашу страну больше, чем что-либо другое. Вы видели – и во Львове, и в Тернополе, и в Полтаве – поверьте, если бы этот злополучный кортеж автобусов заехал куда угодно, в любое село любой другой области, реакция была бы точно такая же.

Я не принимаю оправданий – «люди боялись и поэтому они напали на других людей». Родители детей закрывали телами – это что? Нам рассказывают про львовский погром 1941 года или это XXI век в центре Европы в стране происходит?

Дальше позора нету, мы вчера ещё не могли себе представить, что такое может быть – вот это вирус! Можно вылечить грипп, можно вылечить что угодно, а вот это вылечить нельзя, это нужно лечить образованием годами, десятилетиями, а мы катимся куда-то в пропасть и средневековье», – страдает Бужанский.