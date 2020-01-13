Вся украинская земля уйдёт иностранцам в качестве залога за кредиты

13.01.2020, Киев, Игорь Петров

В новой редакции законопроекта о рынке земли прописана схема, которая позволяет покупать украинскую землю иностранцам.

Об этом в беседе на телеканале 112 Украина заявила экс-министр юстиции, юрист Елена Лукаш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Формально до решения референдума иностранцам как бы – как бы – запрещено приобретать украинскую землю. Но в законе есть схема, которая прямо открывает иностранцам наш земельный рынок – право собственности на землю может приобретаться банками в порядке взыскания на них как на предмет залога.

То есть, фактически будут такие скрытые сделки купли-продажи, когда собственник участка идет в банк, оформляет кредит, не выплачивает его и будет оформляться взыскание земли. Как предмет залога. Вот простой способ продажи земли иностранцам», – сказала она.

Иностранцы могут покупать части уставного капитала банков, приобретать кредиты, забирать землю.

«Карты на столе. Мы понимаем, кто будет эту землю покупать – у кого есть деньги, и кто эти деньги может выдавать в больших объемах. Это – иностранный инвестор», – делает вывод юрист.

«Это выгодно ТНК, которые обладают большой денежной массой и могут спокойно проводить свои операции. Вы знаете, что провайдерами закона являются т.н. соросята – люди, напрямую связанные с иностранным государством и иностранным капиталом, ТНК?

Недавно Dragon Capital, держатель портфеля Сороса, приобрел IdeaBank и продолжает приобретать помещения банков и другую недвижимость на территории Украины. Dragon Capital вкладывает в недвижимость и землю, они считают это в Украине ликвидным активом. Граждане – неликвидный актив», – заключила Лукаш.

Сами инициаторы закона не связаны с Украиной и не интересуются ею.

«Вопрос даже не в пренебрежительном отношении. Субъект который занимается (законопроектом) – это люди, не связанные с Украиной.

Я о Милованове, который является резидентом США и всей вот этой соросятне, которую он там пригрел. Он своими высказываниями и действиями заставляет сомневаться в своей адекватности, который бросается такими фразами как «Украина меня никогда не интересовала, гораздо больше меня интересовали сальса и парусный спорт», «я ненавижу смысла встречаться с людьми пусть мне пишут е-мейлы».

Он не способен отвечать за свои поступки, он не связан с Украиной», – резюмировала экс-министр.