Вся властная элита России под колпаком западных ЧРК – Ашманов

Частные разведывательные компании (ЧРК) контролируют весь властный аппарат в России.

Об этом в интервью телеканалу RTVI заявил IT-предприниматель Игорь Ашманов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эти компании выполняют такие задачи как ведение конкретных людей для разведки. Есть такая ЧРК – «Шестая аномалия». Она ведет, я так думаю, несколько миллионов человек по миру. Она ведет всех чиновников в нашей стране. Она следит за их смартфоном, за их часами, за их ноутбуком, давно уже отследила, где они живут, знает их ФИО, личную биографию.

Это нетрудно делать, и именно этим сейчас занимается толстый слой этих разведывательных компаний. Это значит, что сейчас по смартфонам и соцсетям анализируют не просто общественное настроение, а ведут конкретных людей», – сказал Ашманов.