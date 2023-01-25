Вся властная элита России под колпаком западных ЧРК – Ашманов

Елена Острякова.  
25.01.2023 20:56
  (Мск) , Москва
Просмотров: 388
 
Дзен, Запад, Кибервойна, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация


Частные разведывательные компании (ЧРК) контролируют весь властный аппарат в России.

Об этом в интервью телеканалу RTVI заявил IT-предприниматель Игорь Ашманов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Частные разведывательные компании (ЧРК) контролируют весь властный аппарат в России. Об этом в интервью...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Эти компании выполняют такие задачи как ведение конкретных людей для разведки. Есть такая ЧРК – «Шестая аномалия». Она ведет, я так думаю, несколько миллионов человек по миру. Она ведет всех чиновников в нашей стране. Она следит за их смартфоном, за их часами, за их ноутбуком, давно уже отследила, где они живут, знает их ФИО, личную биографию.

Это нетрудно делать, и именно этим сейчас занимается толстый слой этих разведывательных компаний. Это значит, что сейчас по смартфонам и соцсетям анализируют не просто общественное настроение, а ведут конкретных людей», – сказал Ашманов.

Также он считает «стратегическим оружием» Запада видеохостинг «Ютуб», который блокирует российские каналы и продвигает украинскую и российскую либеро-пропаганду. Он до сих пор не закрыт, «потому что часть нашей элиты любит смотреть видосики».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Январь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть