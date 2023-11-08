«Вся земля в крови»: Киев довёл потери ВСУ до десятикратной разницы с ВС РФ

Анатолий Лапин.  
08.11.2023 23:20
  (Мск) , Донецк
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


В провальном украинском контрнаступлении было задействовано большое количество иностранных наемников, но это не помогло – потери ВСУ были огромными.

Об этом в интервью донецкому блогеру Денису Селезневу заявил боец разведбата ВС РФ, не назвавший своего имени, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В провальном украинском контрнаступлении было задействовано большое количество иностранных наемников, но это не помогло...

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По словам разведчика, при этом снизилась динамика потерь российских войск, которые уничтожают противника на дальних подступах.

«Они не жалели ни людей, ни технику. Волн было, накатов – огромное количество. Каждый день. Каждую неделю. Это просто свинское отношение их командования к своим же бойцам – просто на убой посылали, огромное количество полегло. Что характерно, именно в этом контрнаступе – огромное количество наемников было…

Динамика, конечно, снизилась. Руководство поставило такую задачу – уничтожать противника на определенных рубежах без урона нашим войскам. То есть, максимально сберечь людей, потому что воевать можно по-разному, у нас нет мясных штурмов, мероприятий каких-то. Все подготавливаем, планируется заранее на уровне штабов, на уровне подразделений. Вплоть до отделений все планируется, прорабатывается, на уровне сержантском даже.

Потери у противника колоссальные, я вам скажу. Если раньше, по моему мнению, на одного нашего шесть погибших, минимум, у ВСУ, то на данный момент — это один к десяти точно, сто процентов – один к десяти, один к двенадцати. Такого рода мероприятие, которое они затеяли и сейчас продолжают, – вся земля там в крови уже», – заявил Денис.

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