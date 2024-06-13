Всю недвижимость россиян в Финляндии хотят конфисковать. Для начала – поставили на учет

Сергей Рыжов.  
13.06.2024 08:54
  (Мск) , Москва
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Дзен, Недвижимость, Политика, Россия, Финляндия


Власти Финляндии выявили все принадлежащие россиянам объекты недвижимости в своей стране, поставили на учет и нанесли их на карту. Об этом в интервью агентству Bloomberg заявил финский премьер-министр Петтери Орпо.

«Мы рассматриваем как потенциальную угрозу безопасности то, что у нас есть владельцы недвижимости из России и других стран, владельцы земли вблизи критически важных объектов инфраструктуры», — сказал Орпо.

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Власти Финляндии выявили все принадлежащие россиянам объекты недвижимости в своей стране, поставили на учет...

По его словам, принадлежащее россиянам недвижимое имущество «может быть использовано для осуществления диверсионной деятельности, либо в качестве плацдарма для проведения более крупной операции».


“Здравый смысл подсказывает, что если мы видим реальную угрозу национальной безопасности, то у нас должна быть возможность действовать”, – добавляет Орпо.

Финский премьер утверждает, что, пока еще рано говорить, смогут ли финские власти «задним числом экспроприировать собственность» россиян в стране.

По его словам уже идет обсуждение не только того, чтобы запретить гражданам РФ приобретать финскую недвижимость в дальнейшем, но и прорабатываются юридические основания для конфискации ранее купленных земельных участков и домов.

«Это очень сложный юридический вопрос, поэтому нам необходимо тщательно подумать, как действовать дальше», — сетует финский премьер-министр на сложности конфискации.

А что тут думать? – наверняка ответил бы финнам Полиграф Полиграфович Шариков. Отнять все – и поделить! В общем, верной дорогой идут соседи России.

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