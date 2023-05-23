Всю ночь уничтожали колонны на Донбасс – полковник Алёхин

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Цели провокации в Белгородской области в виде переброски на фронт новой техники и войск – особенно стали очевидны после серии ночных ударов российских батарей по Харьковской области.

Об этом на канале «СР За Правду» рассказал руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время Второй чеченской войны, полковник в отставке Геннадий Алёхин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Отвлекают, в первую очередь, от линии фронта. Сейчас уже поступила оперативная информация, которая уже подтверждена, что через Харьков, в том числе, перебрасывается техника, перебрасываются войска в сторону Донбасса. Имеется в виду – по направлению к Горловке, к Авдеевке и к Марьинке. А это такой отвлекающий манёвр. Более того, в течение вчерашней ночи и вчерашнего дня со стороны Белгородской области наносились массированные удары по территории Харьковской области. Естественно, поражались и уничтожались эти все места скопления, переброски, передислокаций, словом, нарушалась эта логистика. Это только подтверждает этот факт», – сказал полковник.

Впрочем, он не стал исключать, что Донецкое направление может стать не главным.

«Я бы не сказал, что в замыслах командования ВСУ именно идёт направление главного удара на донецкую агломерацию. Это один из вариантов. Поэтому войска постоянно перемещаются скрытно, создаются на том или ином участке ударные кулаки. Не стоит забывать, что такая же ситуация и на южном направлении. Никто не отменял попытки ВСУ провести активные наступательные действия в районе Запорожской области – это по линии Орехово-Пологи. Какие-то широкомасштабные боевые действия в ближайшей перспективе начнутся. Это бесспорно», – заверил Алёхин.