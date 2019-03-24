Всю технику разворовали, против танков выезжает две БМП, одна ездит, другая стреляет – АТОшник о буднях ВСУ

24.03.2019, Киев, Игорь Петров

Раньше Украина имела огромный парк военной техники, но вся она исчезла неизвестно куда, и воевать на Донбассе приходится чем попало. Об этом на митинге «Национального корпуса» в Киеве заявил экс-боевик батальона «Азов» с позывным «Стаф», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Воины АТО, ветераны рассказывают такие истории что, блин, волосы дыбом встают. Идет бой на передке, выезжает сепарский или русский танк, и не один, а против них выезжает два БМП. Из них одна стреляет, а другая ездит. И та, что ездит, таскает ту, что стреляет. Ну, блин, прикольно, да?

Когда я служил в «Десне», а «Десна» – очень большая часть, там было техники, ну просто тысячи. Когда я один раз приехал в гости к своему командиру, парки были пустые. Технику взяли и повывозили. Куда – Бог его знает. Сейчас грабит «Укроборонпром». Я бы хотел у них это все спросить, посмотреть, что они ответят», – сказал «Стаф».