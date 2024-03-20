«Всю Украину упекут в Гаагу!» – в Раде хотят узаконить вооружённых до зубов гражданских

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Верховная рада приняла в первом чтении законопроект, направленный на урегулирование декларирования незарегистрированного оружия, которое массово раздавали украинцам в начале СВО. Инициатива также предлагает разрешить гражданским использовать оружие для «отражения и сдерживания агрессии России».

За законопроект проголосовали 300 депутатов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Документ под номером 9538 предполагает изменения в закон «Об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины» относительно совершенствования порядка получения, декларирования и обращения с огнестрельным оружием.

Депутат «Слуги народа» Сергей Ионушас призвал поддержать инициативу, подбадривая коллег тем, что помимо розданного, речь идёт и о «трофейном оружии».

«Данным законопроектом предусматривается возможность Нацполиции идентифицировать то оружие, которое заходит к нам со стороны РФ, в том числе и трофейное. Порядок декларирования огнестрельного оружия будет устанавливаться МВД. Этим законопроектом разрешается Нацполиции идентифицировать то оружие, которое находится на руках. Это оружие будет возвращаться их владельцам, тем, кто владел этим оружием, до того момента, как не будет закончено военное положение. Этот законопроект касается исключительно того оружия, которое не идентифицировано, этот законопроект никаким образом не регулирует гражданское оружие», – заявил Ионушас.

Депутат «Батькивщины» Михаил Цимбалюк согласился, что количество незаконного оружия и боеприпасов на руках граждан чрезвычайно велико, и оно может представлять угрозу населению, однако выразил скепсис относительно того, что «свидомые громадяне» вдруг бросятся декларировать оружие.

«Мы с коллегами дискутировали, простой случай, что тот, кто имеет это огнестрельное оружие, будет ездить, в автомобиле его возить, и возить заявление с незаполненной датой: я везу как раз в подразделение Нацпола, чтобы его сдать. То есть нужно и это нормировать», – предупредил Цимбалюк.

Однако депутат «Голоса» Андрей Шараськин ужаснулся последствиями законопроекта, принятого в таком виде.

«Вы вносите, все, кто готовил, просто оксюморон, правовой нигилизм и оксюморон. Гражданские с оружием – это Гаагская конвенция, это комбатанты, это воюющая сторона. Для чего вы прописываете каких-то мифических гражданских с огнестрельным оружием? Это совершенно неверно и неправильно все прописано. Мы будем иметь последствия с международно-правовой точки зрения, поэтому не надо временных мер, нужен адекватный закон», – возмущался Шараськин.

Тем не менее, в первом чтении законопроект поддержали 300 депутатов.