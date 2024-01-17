Всю власть отправить с лопатами в Крынки, а Кулебу посадить на вилы – украинцы ответили киевскому режиму

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Пассаж главы украинского МИДа Дмитрия Кулебы, что украинцы будут сражаться лопатами, сами украинцы предложили несколько изменить и применить вместо лопат вилы. Обвинение Зеленского в том, что 800 тысяч граждан Украины прячутся в Европе, потому что трусы, вообще звучит странно – сам Зеленский проигнорировал четыре повестки.

Об этом в эфире «Радио Комсомольская правда» заявил блогер Тамир Шейх, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Кулеба думает о своем выживании и о своём денежном достатке, который он скопил, не мало, за рубежом. Его жена держит не мало средств в криптовалюте, и это тоже известно украинским журналистам. И поэтому он делает периодически такие сумасбродные заявления, причем второй раз. На счёт тех самых лопат, то украинцы в принципе предлагают использовать виллы, как более национально-правильные ориентиры, как трезуб. Только использовать их уже против самого Кулебы. Верховной рады и правительства. Это уже троллинг от украинского народа понёсся в соцсетях. Ну или предложение дать Кулебе лопату так же, как членам его семьи, правительства, Верховной рады – и отправить их в Крынки с этими лопатами, не дожидаясь западной помощи», – подчеркнул блогер.

Он напомнил о заявлении, сделанном эстонским депутатом Европарламента Мадисоном, что Украине нужно помочь вернуть 800 тысяч сбежавших в Европу сограждан призывного возраста.

«Вчера был большой скандал в украинских социальных сетях по поводу того, что Зеленский заявил: 800 тысяч украинцев скрываются в Европе, и они трусы. Причём это заявил четырежды уклонист, о чем ему напомнили украинцы. Министерство обороны опубликовало информацию, что 4 повестки вручали Зеленскому, но он в военкомат не явился ни разу. А теперь, оказывается, 800 тысяч украинцев – это трусы, которые сбежали в Европу, и должны их выдать. Именно представитель Эстонии сказал, что должны приложить все усилия для того, чтобы их действительно выдать, тех самых уклонистов», – указал Шейх.