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Европейская политика, направленная на военную поддержку Украины и прием страны в ЕС, приведет к банкротству Европы. Такое мнение выразил в эфире венгерского радио премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Пока европейские деньги ввозятся в Украину на тачках, экономика ЕС испытывает острую нехватку средств», – говорит он.

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«У ЕС не было бы таких проблем, если бы деньги, направляемые Киеву, были включены в европейскую экономику», – считает Орбан.

При этом, добавляет Орбан, ЕС планирует продолжать поддерживать Украину без участия США и пытается обеспечить вступление страны в сообщество до 2030 года. Для финансирования этого Брюссель намерен взять огромный кредит, что приведет к долгу. При этом большая часть этих средств достанется не Украине, а крупным иностранным компаниям, уже работающим на её территории.

«Очевидно, что поспешное предоставление Украине членства в ЕС является ошибочной и вредной политикой, однако это можно предотвратить, пока ситуация не вышла из-под контроля», сказал Орбан.

Позиция Венгрии по этому вопросу остается прежней, заверил Орбан: европейская экономика будет страдать до полного урегулирования украинского конфликта.

Орбан призвал ЕС поддержать мирные инициативы, а не препятствовать переговорам Вашингтона с Киевом и Москвой.

Также Орбан повторил сказанное им в другом интервью от 27 апреля: военный психоз, охвативший Европу должен прекратиться, а у украинцев без Вашингтона нет шансов.