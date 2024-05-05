«Вторая Авдеевка»: в ДНР рассказали о специфике освобождения Часов Яра

Елена Острякова.  
05.05.2024 16:16
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Российская армия не будет атаковать Часов Яр «в лоб».

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский,  передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская армия не будет атаковать Часов Яр «в лоб». Об этом в эфире радио...

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«В районе Часов Яра противник для нас делает «вторую Авдеевку», потому что они понимают: этот укрепрайон, железнодорожный узел, хаб, который в свое время обеспечивал для ВСУ оборону Артемовска — действительно серьезный населенный пункт, который открывает нам оперативный простор.

Они его укрепляли вдоль открытых и закрытых участков канала Северского Донца, создавали ДОТы и ДЗОТы, линию вдоль дороги, которую наши ребята сегодня атакуют. Основной упор сегодня делается не на атаки штурмовыми подразделениями, а на работу ВКС и артиллерии», – отметил Климаковский.

По его словам, сейчас армия России достигла успехов и на южном, и на северном фланге Часова Яра. Основная задача — выйти на линию Северского Донца, закрепиться и развивать тактические успехи.

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